Recientemente durante reunion den Parlmaneto a tuma luga un reunion den Parlamento fraccion di MEP a presenta varios mocion den bienestar di e pueblo di Aruba.
Lamentablemente e mayoria di parlamentarionan di AVP y Futuro a vota contra tur e mocionan. Un di nan tabata pa hisa e plafond salarial di edad di maestronan di 38 pa 46 aña prome cu fin di 2025. E mocion aki lo a yuda 90% di e veld pa haña un aumento mesora, awor cu tin surplus.
“Pero nos no ta give up. Nos a crea e surplus pa duna bek, e maestronan merece e aumento awor y no lo mester warda riba mas estudio y mas comision” Parlamentario Wever-Croes a expresa.