Evelyn Wever- Croes: “Mester accentua e importancia di innovacion den nos cuido medico”

Diasabra atardi, Prome Minister Evelyn Wever-Croes tawata tin e honor di a asisti na e apertura di e Conferencia di Asociacion Farmaceutico di Caribe den asosacion cu Vereniging van Apothekers Op Aruba. “Caribbean Pharmacists On The Move To Innovation” a tuma luga dia 19 y 20 di mei 2018 na Renaissance Convention Center.

Den nomber di Minister di Salubridad Dangui Oduber y di Gobierno di Aruba, Prome Minister a habri e conferencia cu un discurso accentuando e importancia di innovacion den nos cuido medico manera e tema di e conferencia ta sugeri.

Prome Minister a enfatisa cu pa Gobierno di Aruba, innovacion ta worde defini como e forsa pa progreso. Innovacion ta nifica haci cosnan na un manera nobo. Un manera unico. Innovacion ta un parti hopi importante den nos desaroyo como pais. Nos kier innova pa trece mas actividad economico. Nos kier promove innovacion social. Nos kier contraresta corupcion cu innovacion. Y mas cu claro, nos kier innovacion ta un empuhe pa mehoracion den cuido medico na Aruba. Conferencianan manera esaki sigur ta yuda Aruba y region pa progresa den tur e areanan aki. Cu ideanan y metodonan innovativo nos por y lo crea hopi posibilidadnan pa sigui inverti y mehora cuido medico.

Innovacion tambe lo haci posibel pa nos traha hunto nacional y internacionalmente. Pero no solamente e ta haci’e posibel sino necesario pa paisnan traha hunto mas di cerca y den union mehora cuido medico. Ora nos ta papia di innovacion, parti di esaki ta technologia, pero e parti mas importante ta pa comparti experencia, conocimento y data.

“Como Prome Minister di Aruba, mi ta convenci cu conferencianan manera esaki, ta crea e posibilidad pa bin hunto y comparti cu otro nos vision, ideanan y e miho practicanan. Esaki ta e unico manera pa garantisa e producto final di calidad cu lo duna nos e oportunidad pa provee e miho cuido medico posibel na nos comunidadnan. Mi ta desea cu despues di e conferencia aki, e base a wordo poni pa mas cooperacion entre nos paisnan. Meymey di tur reto financiero, social y economico, mi ta convenci cu nos lo vence tur obstaculo si nos traha den union.”

