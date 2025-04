Despues di a pasa riba e plan di gobernacion di e gobierno nobo, Parlamentario pa fraccion di MEP Evelyn Wever-Croes ta cuestiona e hecho cu e palabra integridad no ta aparece ni 1 biaha den e plan di gobernacion, siendo cu den e programa di campaña di e partido FUTURO e palabra ta aperece 3 biaha. Partido AVP no tabata tin un programa pues no por conta esey.

Alcontrario di e plan aki, den e programa di partido MEP e palabra integridad ta aparece 41 biaha. Pa partido MEP e palabra aki ta hopi importante paso si tin integridad e goberrnacion lo bay bon y e placa lo yega na esnan cu tin mester di dj’e. Si no tin integridad placa ta somenta den saco di politiconan, no tin transparencia, no lo tin confianza y asina lo no por yuda esnan mas vulnerabel.

“Mi ta sumamente decepciona cu den e acuerdo di gobernacion e palabra aki no ta aparece. Esaki ta duna nos desde Parlamento mas espacio pa haci nos trabou. Desde akinan nos lo percura pa integridad haya su luga como prioridad riba e agenda di e gobierno nobo.

Si pa nan e no ta importante no ta nada pero nos lo percura pa e bira importante. Nos di fraccion di MEP lo haci tur pregunta, lo yama reunion y lo cuestiona pa asina integridad ta halto riba e agenda di e gobierno aki. Paso esaki ta deseo di comunidad y ta asina so nos por para pa bon gobernacion” Parlamentario Wever-Croes a expresa.