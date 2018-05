Evelyn Wever- Croes: ‘E presupuesto ta pone Aruba bek riba e caminda di stabilidad financiero’

Programa special Presupuesto 2018

Mensahe di Prome Minister despues di Presupuesto 2018. E presupuesto ta un paso importante den soluciona problemanan di nos pais. E no ta facil y sigur no ta popular pero si necesario. Cu e presupuesto aki nos ta pone Aruba bek riba e caminda cu e tabata, e caminda di stabilidad financiero y progreso y bienestar pa tur.28 mei 2018

Posted by Gabinete Wever-Croes on Monday, May 28, 2018