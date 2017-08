Evelyn Wever-Croes: Cuido di salud no por ta mara na prijs

Cuido di salud di e cuidadano a bai atras considerablemente, y e confianza den nos cuido di salud ta menos. Nos institutonan cu mester brinda servicio di salud ya no por cu e demanda debi na crecemento di nos poblacion. E realidad cu nos ta bibando aden awor ta cu un paciente mester warda varios luna pa haya cita cu su specialista, y algun no ta logra warda asina tanto y ta perde e lucha cu nan malesa prome cu e dia di nan cita yega. Un pashent mester warda hopi tempo pa por hasi un MRI, y mientras tanto si e tin un malesa, esaki ta sigi avanza, y tal bes pa dia e hasie e MRI, ya ta laat.

Pa MEP no tin prijs riba salud di hende y sigur no riba bida di hende. Nos ta conciente cu un pais cu ta respeta su mes, mester brinda un cuido di salud digno na su cuidadanonan, y cu esey nos ta compromete: mehora e calidad di cuido pa un y tur. Pesey nos ta propone e siguiente solucionnan:

Solucion pa problemanan den cuido di salud:

• Mester bin mas dokter di cas y specialista pa cada ciudadano haya e oportunidad di un atencion medico specialisa y rapido, y mester mehora e comunicacion entre dokternan y specialistanan na Aruba. Tambe soluciona e problema di nos studiantenan di medicina cu ta studia den regio cu nan diploma no ta wordo reconosi

• Equipa y enforsa e departamento di “Inspeccion” pa garantisa un bon nivel di calidad di cuido y implementa standardnan halto den e calidad di e cuido medico

• Amplia e cantidad di enfermeronan y persona cu ta traha den e area di cuido, y brinda nan condicionnan di trabou atractivo

• Mas Centro Medico y di Diagnostico riba nos isla pa duna asistencia medico imediatamente, cuminsando cu upgrade Centro Medico San Nicolas y hasi’e un hospital; riba termino largo mester tin un Centro Medico y di Diagnostico den cada districto, cu posibilidad di hasi dialisis y asina trese e cuido medico mas cerca di e ser humano. E prome di e centronan aki mester bin den e area central di Aruba, e area di Paradera/Santa Cruz

• Restructura costo di cuido di salud y modifica e sistema di AZV, caminda ta necesario ta baha gasto, pero esaki no por afecta e calidad di cuido di salud di e ser humano y cambiando e enfasis na cuido di salud curativo pa cuido di salud preventivo

• Maneho responsabel riba uso di remedi generico y no-generico den caso di pacientnan cu malesa cronico, cu mester hasi uso di remedinan no-generico pa asina garantiza e salud di nos poblacion den 15 aña y mas.

• Separa cuido di salud di adultonan mayor di cuido di salud general

Nos compromiso ta pa mehora calidad di cuido di salud, y riba salud di hende, ni riba bida di hende tin un prijs, segun lider di MEP Evelyn Wever-Croes.