Evelyn Wever- Croes: “Cambionan den institutonan di nos pais, ta pa preserva nos democracia”

Gabinete Wever-Croes tin hopi metanan pa trece e cambio cu nos pueblo a pidi p’e. Metanan cu sigur lo bin cu retonan debi na un mal maneho di e gobierno anterior cu no a pone prioridadnan na e bon luga. Pero e gobierno aki lo cumpli cu compromisonan y lo haci loke el a bisa e lo bay haci pa asina nos por conoce un Aruba cu ordo y respet atrobe. Pa esaki bira posibel, Gobierno di Aruba a tuma varios decisionnan den Conseho di Minister pa trece cambionan den diferente institutonan importante di estado pa fortifica esakinan pasobra nan tey pa controla, conseha, pa percura y garantisa cu nos democracia ta keda preserva.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta elabora riba e cambionan importante aki:

FORTIFICA ALGEMENE REKENKAMER Y RAAD VAN ADVIES:

Un di e prome tareanan cu Gobierno a cumpli cun’e ta pa nombra miembronan nobo den institutonan cu tabatin vacaturanan habri manera Algemene Rekenkamer y Raad van Advies. Falta di personal aki a stroba e institutonan aki pa hopi tempo caba pa haci nan trabou debidamente. Lagando un banda si esaki tabata un estorbo deliberadamente plania pa e gobierno anterior, e vacaturanan aki awo si ta yena na e institutonan aki y nan por haci nan trabou importante pa sostene nos democracia.

INDEPENDISA PARLAMENTO:

E coalicion aki ta sostene tambe esfuersonan pa independisa Parlamento. Gobierno a pidi Presidente di Parlamento pa sigui traha riba e esfuesonan cu a wordo haci caba pa yega na e independisacion aki. Instituto di Parlamento mester haya respet bek den comunidad. E respet mester bin di tur hende y tur banda, tanto di comunidad como di Parlamento mes.

PARLAMENTO LO USA SERVICIO DI “SER” DIRECTAMENTE:

Pa fortifica e pensamento di independisacion di Parlamento, Gobierno di Aruba lo duna Parlamento mas acceso na servicio di Sociaal Economische Raad, SER. SER ta un instituto pa duna conseho na Gobierno riba temanan social, socio-economico y economico. Sinembargo Parlamento mes nunca por a pidi conseho direct cerca SER, esaki mester a bay via Gobierno. Esaki hopi biaha a stroba un parlamentario den su trabou. Den conseho di Minister a tuma e decision cu desde awo caba Parlamento por pidi investigacionnan wordo haci of conseho riba temanan social, economico y of socio-economico directamente na SER sin mester pasa via un minister concerni. Asina aki ta duna e parlamentario sosten pa si acaso un minister lo no ta di acuerdo cu resultadonan di investigacion y dicidi pa no comparti esaki cu Parlamento.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta indica cu esakinan ta pasonan chikito pero firme den e direccion cu nos ta haci loke nos a bisa nos ta bay haci. Riba esaki e prome mandatario di nos pais a elogia e Presidente di Parlamento pa e tremendo trabou cu e ta hacienda den trece e respet bek cu nos tin mester den Parlamento. Ordo y respet cu henter Aruba ta añora.