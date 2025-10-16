Den un entrevista cu Sr Francis Gomez cu ta Hoofd afd Ontwerp & Planning a puntre tocante e caminda di Rooi Afo unda cu pa basta luna caba e caminda pa dam di Rooi Afo ta cera y no ta mirando ningun movecion. Sr Francis a bisa cu momento cu a tuma e decision pa bay cera e caminda aki y monitor e partinan di vangrail cu tabata den mal estado y por a mira cu esaki a move mas y ora a wak e rand di parti di e dam a kibra tambe y ta haciendo cu awa yobe of subi e ta bira mas peligroso y cu algo por pasa y e caminda por sak, y e tuma e decision pa cera e caminda pa siguridad.
Momento cu a haci e trabounan aki tabata tumando par di decision con por drecha e situacion a haci varios evaluacion y e manera mas economico y a pidi adelanta un permiso momento cu haci e trabou tin e permisonan necesario pa e parti naturalesa y e ultimo punto cu mester evalua por lo menos 6 opcion y ta bay wak cua ta esun mas mihor y por haci esaki mas liher y habri e caminda bek.
E evaluacion mester culmina pe aña aki ainda y e ehecucion lo ta den 2026 y e fondonan ta riba e lista di 2025 pa e mantencion djis ta wardando e ultimo aprobacion di Gobierno pa e fondonan y haci e parti di plan y logistica prome cu ehecuta.