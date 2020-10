Eugene Van Der Veen un persona conoci den mundo deportivo a bay sosega

Diahuebs mainta e tristo noticia a drenta for di Curacao cu e conocido Eugene Van Der Veen cu pa algun aña caba ta un di esnan cu tabata aporta y promociona mayoria deportenan na blue fm hunto cu dj Corsow esta Hubert Benito. Nan tabata den mayoria transmision di Baseball y Futbol. Eugene tabata tin e amor grandi pa Futbol y t’ey presente na mayoria pa transmiti na radio. Ultimo aña Eugene a haye confronta cu problema di salud y no tabata den aire pa algun tempo maske leu a leu e ta subi radio maske e no tabata por a forsa su curpa. Pero ultimo lunanan ki no a scucha di Eugene mas pasobra el a bay Curacao pa busca su salud, pero diahuebs mainta a drenta e tristo noticia cu Eugene no t’ey mas. Un hombre cu tabata para fuerte tras di Hubert Benito conoci como dj Corsow cu su corant show y mas y e radio emisora Blue Fm 107.5 cu nan ta maneha e programacion.

Palabra di profundo condolencia na famia y conociernan y cu Eugene sosega na paz.

Comments

comments