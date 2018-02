Eugene Kingsale ta regresa den e World Children’s Baseball Fair

Ex Major Leaguer Eugene Kingsale ta regresa e aña aki bek den e World Children’s Baseball Fair. E di 28 edicion di e evento mundial lo ta for di 1 te cu 9 di Augustus den e Shimane Japones.

Segun Kingsale: “Pa mi ta un honor di wordo pedi pa un evenemento unda coachnan y muchanan di henter mundo ta bin hunto y ta cera amistad”.

Muchanan di diestres pais diferente, e.o. Republica Checa, Republica Dominicana, Merca y Sur- Korea, e aña aki lo participa den e World Children’s Baseball Fair. Eynan lo haya training di diferente coachnan. Entrenan e ex internacional Eugene Kingsale, cu a hunga 123 partido internacional pa e ekipo di Hulanda y entre nan tambe su participacion na e Weganan Olimpico na 2004 y 2008.

E World Children’s Baseball Fair a cuminsa na 1989 door di e grandinan Sadaharu Oh y Hank Aaron pa promove baseball. Despues di 2015 y 2016 tabata e di tres biaha cu Kingsale ta forma parti di e World Children’s Baseball Fair, despues di cu aña pasa e mester a nenga e invitacion. Kingsale ta anticipacion su regreso na Japon. “WCBF ta duna muchanan di rond mundo e oportunidad di bin hunto y pa topa cu otro mucha y coachnan”, e ta splica. “E participantenan ta cera amistad di rond mundo y di biaha nan ta sinta mas di e tremendo deporte aki”.

EVENEMENTO

E evenemento na Matsue City, capital di e prefectura Shimane, ta wordo organisa door di Japan Amateur Baseball Association. E asociación Japones ta haya sosten di e.o. WBSC, MLB y Nippon Professional Baseball (NPB). E trainingnan lo tuma luga den e Fukada Athletic Park Baseball Stadium y e Kashima General Gymnasium Multipurpose Field. Fuera di esey, lo hunga algun wega tambe. Esakinan lo tuma luga den e Matsue General Sports Park Baseball Stadium.

Cu su amplio experiencia den Major League, Kingsale por conta cu presencia, admiracion y respet di hopi mucha. “Mi ta spera di por comparti mi conocemento. Pero mas importante ta pa e muchanan gosa ora nan ta hungando baseball.

Campeonato Europeo

Despues di e temporada 2011, Kingsale a pone un fin na su carera como beisbolista profesional. No solamente el a hunga shete temporada den Major Leauge, pero tambe 6 cu e liga mayor di Hulanda, ALmere y Neptunus. Desde e tempo ey, Kingsale ta dedica su tempo na train y coach mucha. El a dirigi varios seleccion hubenil na Aruba. Na 2015, e tabata forma parti di e Team Europe durante e Asia Winter Baseball League. E temporada pasa Kingsale a forma parti di e team U-23 di Reino Hulandes pa e campeonato na Brno, Republica Checa. Esaki sigur tabata un experiencia inolvidabel.

Kingsale no ta solamente bezig cu ekiponan nacional y e World Children’s Baseball Fair, pero tambe cu otro actividadnan.

Tur temporada di winter e ta bezig ta train hungadonan profesional di su isla natal. “Mi ta yuda mayoria di nan tur aña y esaki mi lo keda haci tambe, p’aworaki. E ta un programa cu mi a set up despues cu mi a regresa. Y e hungadonan ta saca bon probecho di esaki. Su meta pa e aña aki ta masha cla: “Mi lo sigui yuda e muchanan y hobennan di e ekiponan nacional ta cla pa saca lo miho di nan mes”.

Fuente: https://www.honkbalsite.com/

Comments

comments