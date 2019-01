ETU Best Team den e campeonato Nacional di dia di Betico

Diasabra ultimo a tuma luga na Compleho Deportivo Frans Figaroa un campeonato nacional di dia di Betico organisa pa Aruba Taekwondo Bond. 6 scol di Taekwondo a participa na e campeonato aki. Expect the Unexpected “ETU” a participa cu 6 atleta cu a haci posibel pa nan gana y asina nan team ETU por a sali best team. Ava Hernandez, Rushineldy Lejuez, She-Cutie Hernandez, Jaymir Bergrok, Esther Coffy ta e atletanan cu a sali na prome luga mientras cu Ray-Jean Lejuez y Jewell Illidge a sali na di dos lugar. Shaûl Illidge no a keda mucho contento cu e resultado di su bringadonan y a bisa cu ta bay train mas duro pa e siguiente campeonato cu ta dia 16 di Maart 2019. ARTBO ta felicita ETU cu nan logro di Best Team.

