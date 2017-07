Esun cu lo bay goberna lo mester deal cu sindicato

Hubert Dirksz, lider sindical, a splica cu e union manera premira, no tey. A premira algo sigur mas solido cu loke tabata sindicato den union, manera cu e tabata wordo yama antes y e biaha aki cu mas sindicato acerca, lo a premira un union mas fuerte, precisamente pa atende cu e puntonan di preocupacion, di prioridad. Pero esey no a sosode, sino nan lo a keda cu palabracion cu lo atende puntonan di urgencia, na momento cu mester atende esaki, e sindicatonan lo sa di bin hunto.

Dirksz a splica cu e tin contacto cu e sindicatonan y basa riba e feedback di e otro sindicatonan, nan lo wak si tin e posibilidad pa bin cu un documento cu ta sosteni pa tur sindicato y si esey no ta e caso, tin di compronde cu tin sindicatonan cu a papia cu algun partido individualmente y hasta no tanto formal. Pero sigur pa loke ta FTA, nan lo haci esaki.

Dirksz a comenta cu tardi of tempran, e partido politico cu bay goberna lo bay hay’e confronta cu un of otro sindicato. Of un of otro situacion cu ta preocupacion di sindicato y e tin cu deal cun’e na final toch. Ta miho pa si berdad cu ohala cu sindicatonan na Aruba lo por tabata mas solido y uni pa por a tin nan puntonan di delanta, por a mira esakinan, discuti nan conhuntamente cu e partidonan politico. Esey ta un preocupacion tambe y e ta un punto cu ta wordo discuti den e sindicatonan mes. Un cos por nota, cu tin un cambio den e lidernan ta tumando luga poco poco y tambe bo ta sinti cu e preocupacion pa loke ta e movimiento sindical y pa keep track of pa cope cu e situacion y desaroyo cu tin na e pais, e desaroyo ta bay tin biaha asina lihe y bo mester ta prepara suficientemente bon pa atende cu no solamente internamente cu e sindicato, pero tambe cu e cantidad di asunto cu tin cu atende pa e miembronan cu bo ta representa. Tin cu atende cu doño di trabao, Gobierno y tur esaki, si bo no tin un preparacion bo ta hayabo of ekipa, manera mester ta, cu ta bira mas dificil pa bo mantene e union solido.