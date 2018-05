Lo cuminsa un proceso contra di un miembro di Parlamento, ex minsiter Benny Sevinger, ariba cierto decisionnan haci cu propiedad di pais Aruba. Sr. Marlon Sneek, lider di fraccion di AVP, ta amplia mas ariba e proceso y con nan ta preparando pa cu esaki mirando cu na mei otro miembro di AVP lo mester presenta dilanti mesa berde. Esun cu haci algo malo, lo mester sinta ariba su blaar.

Segun Sr. Sneek, si tin un proceso cu a haci algo robes, e tin cu atende cun’e, mescos cu tempo di e caso di Sr. Croes. Poder hudicial ta un poder ariba su mes, caminda e ta kere cu e tin algo cu no ta corecto cu mester wordo investiga. Pero e caso di e minister actual di Infrastructura tin indicio of a haya documentonan cu ta bisa cu tin algo iregular, su trabao ta di entrega un keho y no hunga full un show via parlamento. Por mira tambe un discusion cu e bestuur di Lotto y tambe un discusion cu e bestuur di Parke Nacional Arikok. Ta p’esey tin Corte, pa aclarea diferencia di opinion.

Pero no hunga politikeria door di pasa mocion den parlamento. Si a constata cu tin algo cu no ta cuadra, e tarea como cualkier ciudadano bay Ministerio Publico, entrega keho. Pero ta bay haci un investigacion forensico, pa despues cuminsa cu’n caso. Den e mocion no ta bisa pa haci un investigacion di 2001 bin ariba. Y ta check tur hende cu tabata tin responsabilidad pa cu e cartera aki.

Fraccion di AVP no ta para pe , no ta den wega politico. Nan ta kere den nos estado di derecho. Nos ta kere cu tin un OM cu si tin algo incorecto, nan lo atende cun’e, entrega keho. Paso minister a bin grita nomber di hende cu a haya transaccion cu placa lo a disparce y ora a pidi documento pa wak, e no a entrega nada.

Sr. Sneek a sigui bisa cu si ta transparente di berdad y ta serio den e trabao, pone documentonan pa tur hende wak. E no por vota pa algo cu e no sa di locual e minister ta presenta, cu tin algo incorecto. Si e minister a detecta cu tin algo incorecto, entrega keho y OM lo haci su trabao. Minister lo zorg pa tin tereno, pa pueblo por construi pa zorg pa sigui pusha economia, esey no ta su tarea.

Un biaha mas, Sr. Sneek ta reitera cu si e minister tin documentonan, entrega esaki na Ministerio Publico y laga Ministerio Publico haci su investigacion. Y loke ta e resultado tur lo mester biba cun’e. Fraccion di AVP ta para banda di nan miembro y si tin algo incorecto, laga Ministerio Publico haci su trabao. Esun cu a haci algo incorecto, lo mester sinta ariba su blaar.

