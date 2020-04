Esun cu comete actonan castigabel nos ta drenta bo bario y detenebo

Alto Comisario Interino di Cuerpo Policial Aruba Sra Vanessa Tjon Kock den un conferencia a menciona cu e ta contento con comunidad a reacciona asina positivo riba medianan social riba e accion di Polis diabierna anochi. Sra Vanessa a bisa cu a splica e medidanan di Toque de Queda, a adverti kico ta e consecuencianan ora bo no ta mantene bo mes na regla di e TDQ, si bo no kier scucha polis ta actua y polis ta bay actua man duro contra bo. No kere bo ta tira piedra, klinkers of bo ta cende candela y nos no ta yega, nos ta drenta bo bario y nos ta detenebo. TDQ ta bon cla splica kico ta su intencion su tras y mas e situacion escala mas recurso nos ta usa conhuntamente cu ministerio publico Polis ta autorisa y haci’e.

Sra Vanessa kier a haci un yamada na e mayornan di e hobennan cu ta haci e actonan aki pa tene cuenta cu e muchanan pasobra e momento cu e ta cera na un warda di Polis e prome persona cu e lo puntra pe ta un mayor y esei nos no tin cu lubida. Apelacion na e comunidad, tur bario cu e medidanan aki no a bin pornada y TDQ tin su exigencianan y polis ta autorisa no kere cu bo ta keda busca bo limitenan cu Polis y ta keda pest otro departamento gubernamental y p’esey ta existi leynan existente y pesei tin investigacion andando riba diferente caso cu tin y lo keda actua den tur bario.

Comments

comments