Estudionan cientifico ta mustra cu hende muhe cu chanchan grandi ta mas inteligente y saludabel

Pa tin un figura esbelto y digno di envidia ta loke hopi di hende muhernan kier y pesey nan ta haci casi lo imposibel pa nan curpa mustra asina, haciendo dieetnan y hasta nan ta haci operacionnan. Apesar cu hopi hende muher ta haci esaki, tin otronan cu geneticamente t’asina caba y tin un curpa maraviyoso inexplicabel. Ta parce cu nan a wordo diseña asina, cual situacion ta lanta hopi curiosidad. Pesey hopi hende a bin ta busca algun aspectonan relevante pa loke ta trata e hende muhe cu figuranan esbelto y chanchannan casi perfecto y akinan a haya hopi resultadonan interesante. Awendia nos ta papia di e hende muhe cu chanchan grandi y e resultadonan cu a wordo haci riba e hende muhenan aki. Kizas bo no lo kere pero dor cu ta sciencia a bisa, eynan si bo ta kere? Ta probabel cu ba jega di scucha di e hende muher cu chanchan grandi ta esnan cu ta haya mas elogio for di tur tempo. Y esaki a produci masha hopi investigacion pa saca un conclusion. E ultimo estudio oa loke ta trata e hendenan muhe asina aki a wordo haci pa e Universidad di Oxford, caminda nan a analiza e hende muhe aki y e resultadonan tabaat impresionante. E estudio a determina cu e hende muhenan aki cu chanchan grandi ta esnan cu ta goza di un estado di salud hopi bon y casi nan no ta bira malo. Pues nan ta menos vulnerabel pa bira malo y no solamente esaki sino cu e hende muhenan aki cu chanchan grandi ta mas inteligente. Cientificonan ta di opinion cu hende muhe cu chanchan grandi tin gran cantidad di acido grasoso Omega 3 cu ta faborece un bon desaroyo y funcionamento di e celebro. Y ta akinan ta unda tin e detaye y pa e motibo aki, sufri di enfermedadnan cardiovascular ta casi imposibel pa nan.

Mester destaca tambe cu e inteligencia di e mama cu un chanchan grandi ta wordo transmiti pa su jiunan, esaki e mesun estudio aki a comproba cu muchanan naci di mamanan cu chanchan chikito ta menos inteligente compara cu esnan naci for di mamanan cu chanchan grandi. Otro cos ta cu e vet na e zona aki, ta juda pa sucunan y “lipidonan” metaboliza mas lihe ya cu e vet aki ta beneficioso den comparacipn cu esun cu ta keda acomula na bariga. E investigacion a duna como conclusion cu den futuro lo bai busca un manera pa e vet aki wordo dirigi pa e heupnan p’asina protege e mama y jiunan. Otro aspecto ta cu un cintura delega y heup hancho ta garantiza un bida largo.

