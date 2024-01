Un reciente estudio publica den e revista European Urology Oncology a pone na duda e eficacia di e examen rectal (DRE) den e screening pa cancer di prostaat. E estudio, realisa pa un ekipo di investigado di Comprehensive Cancer Center Vienna di MedUni Vienna y e Hospital General di Viena, a analisa e datonan di ocho estudio diferente caminda cu 85.738 persona a participa.



E resultadonan a indica cu DRE riba su mes of den combinacion cu analisis di sanger di PSA posiblemente no ta esunnan mas eficaz pa detecta cancer di prostaat compara cu e testnan di PSA riba su mes. Concretamente, DRE riba su mes a mustra un indice di deteccion di cancer (TDC) inferior compara cu e testnan di PSA. E resultadonan aki ta sugeri cu DRE posiblemente no ta dje eficaz manera cu hende a spera den e screening rutinario di cancer di prostaat, specialmente den ausencia di sintoma of señal specifico.

E autor principal di e estudio, Shahrokh F. Shariat, uroloog di MedUni Vienna y di e Hospital Universitario di Viena, a subraya cu e resultadonan no ta nifica cu mester bandona e DRE por completo. DRE por sigui ta util den un ambiente clinico pa evalua e progreso di e cancer di prostaat cerca e hende homber cu ya a wordo diagnostica.

Sinembargo, e resultadonan di e estudio ta trece duda riba e uzo continuo di DRE como herment di screening primario di e cancer di prostaat. E Sociedad Americano di Cancer (ACS), cu actualmente ta recomenda e hende hombernan mayor di 50 aña discuti cu nan dokter e pro y e contranan di e screening pa cancer di prostaat, mester por revisa nan guia a base di e investigacion nobo aki.

En general, e resultadonan di e estudio aki ta pone na manifiesto e necesidad di sigui investiga riba e metodonan mas eficaz pa screening di cancer di prostaat. Te ora cu dispone di prueba mas definitivo, e hende hombernan mester papia cu nan dokter riba nan factor di riesgo individual di cancer di prostaat y tuma un decision informa riba si ta somete of no n’e screening.