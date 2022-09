Estudio ta revela cu te ainda tin un percepcion robes, esta cu tur producto di tabaco ta mesun dañino.

Tabaco kima, manera ta e caso di cigaria tradicional, ta esun di mas peligroso.

ORANJESTAD: Un estudio conduci pa Rutgers University na Merca ta revela cu 70% di docternan a raporta cu nan pashentnan adulto cu ta huma, a puntra nan tocante cigarianan electronico y otro productonan cu ta liber di huma. Comprobando cu tin un interes grandi pa miho alternativanan pa e cigaria tradicional. Un tercera parti di e docternan a bisa tambe cu nan pashentnan a puntra esaki den e delaster 30 dianan.

E revista The Journal of The American Medical Association, un di e revistanan cientifico mas principal y popular na mundo, a publica e estudio. Di acuerdo cu e estudio, ta considerablemente mas probabel cu docternan ta recomenda cigarianan electronico na personanan cu ta huma pisa, mientras cu nan ta recomenda medicina aproba pa FDA, manera bals di nicotina, na personanan cu ta huma de ‘bes en cuando’.

E autor di e estudio Michael Steinberg, director medico di e Rutgers Tobacco Dependence Program na e Center for Tobacco Studies y Hefe di e Departamento di Medicina na e Rutgers Robert Wood Johnson Medical School, ta bisa cu “segun e evidencia, ta demostra cu cigarianan electronico ta potencialmente efectivo pa stop di huma, nan por hunga un rol importante den reduccion di uzo di cigaria y consecuentemente malesanan causa pa tabaco. Ta importante pa compronde e perspectiva di docternan tocante cigaria electronico como medio pa reduccion di daño.”

E resultadonan di e investigacion ta sugeri cu mientras mas docter compronde cu no ta tur producto di tabaco ta mesun dañino, mas probabilidad tin cu nan lo recomenda cigarianan electronico of otro productonan liber di huma na personanan cu ta buscando pa stop di huma of cu ta bou di tratamento pa malesanan causa pa tabaco.

Kimamento, e causa principal di daño

Riba e dia oficial di e comunicado di prensa di e estudio, Cristine Delnevo, autor principal y director di Rutgers’ Center for Tobacco Studies na e Rutgers School of Public Health, a bisa cu “ta hopi importante pa trata cu e percepcion robes di e docternan i educa nan, en particular corigiendo e percepcion robes cu nan tin cu tur producto di tabaco ta mesun dañino, e berdat ta cu tabaco kima ta mucho mas peligroso”.

Awendia tin productonan liber di huma cu ta cientificamente proba di ta miho opcion cu sigui huma, ya cu, contrario na e cigaria tradicional, nan ta elimina e proceso di kimamento, cual ta e causa principal di daño liga na humamento. Den e ultimo añanan, a desaroya productonan alternativo pa cigaria, manera cigarianan electronico y productonan di tabaco keinta, dirigi riba e personanan cu di otro manera lo sigui di huma.

Pa mas detaye tocante e estudio:

www.jamanetwork.com

www.rutgers.edu/news