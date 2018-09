Estudio clinico cu Viagra ta causa di morto di 11 baby

Dokternan tabata kier a comproba si Viagra tabata bon pa fetonan cu problema di crecemento den bariga di nan mama. Desgraciadamente nan a descubri cu e efecto tabata totalmente e contrario.

Un estudio clinico na Hulanda cu a suministra sildenafil (e nombre generico di Viagra) na muhenan na estado mester a wordo suspendi despues di e morto di 11 baby recien naci.

E obhetivo di e estudio tabata maximilisa e crecemento di fetonan poco desaroya.

E pildo, cu ta mehora e circulacion di sanger y ta haci e adernan mas fini, por a causa daƱonan fatal na e pulmonnan di babynan.

Den estudionan anterior na Reino Uni, Australia y New Zealand no a haya niun prueba di cu e intervencion, pero no a haya beneficionan tampoco.

E tempo ey, na 2010, cientificonan a bisa cu e tratamento lo wordo uza solamente pa ensayonan clinico.

