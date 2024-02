Hoben, bo kier bira Agente di Wardacosta pa proteha bo pais? Bo kier yuda salba bida di hende y yuda intercepta boto cu ta trece mercancia ilegal Aruba?



Wardacosta ta informa hobennan entre 18 y 25 aña, cu tin e ambicion pa bira Agente di Wardacosta, pa inscribi nan mes p’e Estudio Basico pa bira Agente di Wardacosta (Basis Opleiding Kustwacht, BOK). E estudio basico ta un programa di estudio cu un duracion di 1 aña cu vak practico y teoretico, incluso un training pa bira Agente Policial Extraordinario (Buitengewone Agent van de Politie, BAVPOL). Tanto hoben masculino como femenino por inscribi p’e estudio di BOK.E estudio ta start den augustus 2024 cu un periodo di introduccion, asina yama ‘SamenSterk’. E meta di e periodo ‘SamenSterk’ ta cu e aspirant durante e periodo aki, lo trece tanto fisicamente como mentalmente y ta cera conoci cu e organisacion di Wardacosta. Durante e estudio e aspirantnan ta ricibi habilidadnan basico, di entre otro EHBO (‘first aid’) y training cu arma.

Tambe educacion nautico y vak di training basico di ekiponan di rescate, paga candela, legislacion di Wardacosta y manual di radio VHF, cualnan ta forma parti di e pakete di e estudio BOK. E condicionnan pa inscribi ta cu bo tin nacionalidad Hulandes, y cu bo ta inscribi na Aruba, Corsou, Sint Maarten of islanan BES y cu bo tin entre 18 y 25 aña di edad, na inicio di e curso. Tambe bo mester tin minimal un di e siguiente diplomanan: MAVO-4/ VMBO/VSBO TKL/ L.T.S/ T-stroom/ EPB-door -stroom/ EPI of un diploma ekivalente na educacion secundario, cu bo tin un diploma di landamento, cu bo por lesa y skirbi Hulandes, tin un bon condicion fisico, cu bo no ta bisti bril of lens y cu bo no tin un ‘strafblad’.

Si bo ta interesa den e estudio, bo por bishita e website di Wardacosta via werkiernbij.kustwacht.org Aki bo por sigui e link pa yega n’e formulario di inscripcion. Inscripcion ta cera prome di mei 2024.