Estrella y La Fama ta parti punto den un wega hopi competitivo

E prome wega di siman 17 tabata entre SV Estrella y SV La Fama. un wega cu poco importancia realmente ya cu Estrella ta clasifica caba y La Fama ta practicamente destina pa hunga play-off di promocion-degradacion hunto cu Caiquetio y dos otro ekiponan cu clasifica for di ‘Division Prome’.

No cabe duda cu Estrella tabata superior riba tereno, pero La Fama a duna nan bataya! Na cuminsamento ya Estrella a tuma iniciativa, nan gol a yega tempran na di dos minuut caba pa medio di Joel Geerman. La Fama toch a responde di biaha y hopi bon mes na minuut 9 caba e gol di empate a cay for di pia di Davidson Kaarsbaan pa hasi e wega 1-1. Estrella a sigui ataka y a hunga nan wega cu hopi iniciativa y control, pero den dado momentonan a laga La Fama drenta den nan wega di contra-golpi. Asina mes cu e wega a keda cu Estrella den mas posesion di bala y atakenan di calidad y peligro, sin duda, pero sin por a concretisa apesar di asina hopi labor, ademas tambe di a laga espacio habri pa La Fama su wega di counter, e homber clave den defensa y hasta tin biaha den atake di Estrella, Francois Croes, tabatin su man yen den e wega aki. Por a nota tambe cu e ‘naranjadanan di Santa Cruz’ a hunga tambe sin David Dubero den defensa, Baromeo den medio-campo den e prome mita, y tambe sin e “sparkplug” den atake, Novianel Naar, cu no tabata ni riba banki. Ta berda cu Estrella ta un ekipo profundo y esaki ta nan chens pa experimenta cu diferente hungadonan, nan enfoke ta ‘equipo riba individual’. E wega den e prome tempo domina pa Estrella, cu hopi chens nan di gol perdi tabatin tambe cu deal cu e factor ‘portero’ pa La Fama, nan homber bou e tres palonan, Gilbert Bautista, tabate e razon cu e wega a bay aden 1-1 na halftime.

E di dos tempo Estrella a cuminsa hunga hasta mas skerpi despues di e ingreso di Pheadrick Baromeo, cu a duna Estrella mas precision. Atake tras atake cu un dominio significante, pero La Fama a sigui ta wanta duro y nan portero Bautista a sigui cu su salbadanan clave y den algun ocasion hasta spectacular. La Fama tambe den transcurso di e di dos mita tabatin chens, menos cu Estrella, pero chens toch, den un wega competitivo, bastante habri y por cierto hopi sportief. Estrella nunca no a baha intensidad, nan pressing tabata di alta calidad, La Fama tabata honesto cu nan wega, pero ningun ekipo no a domina e medio campo realmente, Estrella a press halto pa intercepta bala y keda den atake y La Fama a hunga un bon wega di contra-golpi. Asina e wega a sigui te cu e pitazo final, Estrella cu hopi chens, hasta tres tiro riba palo di gol den e wega, tremendo salbadanan di e portero di La Fama, nan no por a concretisa, un victoria lo tabata mereci si. La Fama asina ta saka un bon resultado, mas bien un “fogeo”, preparando pa e play-off di promocion-degradacion den futuro cercano, pero hungando asina na e nivel aki, nan chens pa keda den division di honor ta hopi bon mes.

Nos ‘man of the match’ sin duda tabata Gilbert Bautista di La Fama, un prestacion solido pa yuda su ekipo cu e resultado aki.

Estrella ta keda cu 36 punto riba tabla, awo den di dos luga tras di Dakota pero ya ta clasifica pa play-off, mientras cu La Fama ta suma 17 punto y lo keda den e di ocho luga riba tabla cu un wega mas pa hunga den e campeonato.

