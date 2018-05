Estrella ta bin di atras pa gana Dakota 3-1

E ‘Clasico di Aruba’ entre SV Dakota y SV Estrella ta semper un partido di hopi expectativa entre dos ekipo tradicional di Aruba su futbol maximo. E dos ekiponan aki entre nan tin mas di 25 titulo nacional y algun ‘Copa Betico Croes’ tambe. Den e temporada aki nan a midi forsa den tres ocasion, dos biaha den campeonato regular unda Dakota a gana 4-1 den e prome wega entre nan dos den e campaña, pa despues perde cu Estrella 2-1 den e di dos vuelta, nan a topa tambe den e final di ‘Copa Betico Croes’ unda Estrella atrobe a sali victorioso 1-0.

Estrella ta biniendo for di e contundente victoria riba SV Britannia pa anotacion di 2-0 prome cu e protesta y controversia, mientras cu Dakota ta bin di perde cu SV Deportivo Nacional pa e minimo score di 1-0. E wega aki cu previamente a wordo pospone, debi na e situacion di protesta relaciona cu e participacion di Jean-Pierre Van der Linden di Estrella, no a defrauda, p’esey e ta e ‘Clasico di Aruba’. E partido aki tabatin bon acogida di e fanaticonan, pero mas importante tabata e ambiente cu a reina na stadion CDGT.

E prome cuarto di wega tabata uno di intensidad, velocidad y tension. Ambos ekipo a bai di biaha den atake uzando nan hombernan di velocidad, aki no tabatin tempo pa studia otro of posiciona bo ekipo den un schema tactico riba tereno, atake tabata e nomber di e wega. E atakenan di dos of tres pase y hopi coremento tabata impresionante, Estrella a insisti hopi cu Norvianel Naar y Hugo Robert den nan banda y Dakota a purba hopi na banda links cu Sherman Monticeuex y Ricky Hodge na banda drechi, tur dos ekipo tabata “bypass” e medio campo, y purba sorprende cu ofensiva relampago dilanti, pero tambe por a mira duelonan individual hopi interesante den e transcurso di e prome tempo aki, por ehempel Joel Geerman cu Ricky Hodge, Leroy Oehlers cu Phaedrick Baromeo y Miguel Gutierrez cu Sherman Monticeuex.

Yegadanan tabatin hopi di ambos banda y algun tiro di peliger riba porteria, un cu mester menciona ta un pentracion na minuut 15 di e defensor Oehlers di Dakota despues di a gana un bala for di Baromeo pa crusa e bala riba pia di Ferkant Sophia cu a los un tiro den careda pa e portero di Estrella Injerreau Navarro hasi un atrapada sensacional, esey tabata un di Navarro su tantisimo intervencion den e wega aki.

E prome gol di e wega a cay net na final di e prome tempo den extra tempo na fabor di Dakota pa hasi e wega 1-0, Ricky Hodge cu a hasi un escapada na banda robes pa crusa perfectamente riba pia di Albert Francis cu a laga Pancho Croes atras pa fusila cu un bunita volley e portero Navarro, y asina halftime a bay aden.

E segundo tempo a cuminsa cu velocidad halto atrobe, sigiendo e “toma y dame” di e prome tempo. Estrella buscando penetracion di biaha tambe tratando di explora si Dakota lo tin un lapso mental e biaha aki. Un wega intenso ainda di banda pa banda a sigui sin cambia, pero ta Estrella a cuminsa hasi e yegadanan mas peligroso awo. Phaedrick Baromeo, pero specialmente Norvianel Naar cu su wega desekilibrante a cuminsa tuma efecto y na minuut 57 ta Naar mes, un delantero, despues di un desempeño fisico extraordinario a bringa un bala casi full patras den banda di Estrella contra tres hungado di Dakota, pa horta e bala core un poco y mira Hugo Robert linea robes, haci un pase perfecto, Robert a penetra unda e defensor George Tromp di Dakota a comete un infraccion chikito riba Robert, pero contacto tabatin sigur, ‘net’ den e area penal, pa duna e Naranjadanan e penalty cu a wordo cobra perfectamente pa Anwar Kock na minuut 59 pa hacsi e wega 1-1.

Estrella no ta sinta riba e empate aki y tambe a cuminsa defende Dakota hopi mas miho considerando tambe cu tanto coremento Dakota a baha intensidad un poco, ta logico, pero Dakota a cuminsa laga buraco atras den nan defensa, kisas na e momento ey nan por a cambia nan wega un poco pa acomoda e ekipo cu un formacion diferente, e salida di Fercant Sophia tambe tabata un poco straño ya cu Sophia a hunga un tremendo prome tempo. Enfin, Estrella a cuminsa impone mas for di minuut 64, tambe hasiendo pressing halto riba Dakota, e dupla Baromeo y Naar a cuminsa tuma efecto, mientras cu Dakota a cuminsa bira negativo, carchinan tambe a cuminsa cai mas.

Na minuut 80 despues di un intercepcion di Miguel Gutierrez den mita di cancha, di biaha a pasa e bala pa Phaedrick Baromeo cu for di 25-30 meter a los un tiro pa un joya di gol cu a drenta casi den nobenta grado na su banda robes unda niun portero lo por yaga hamas. Baromeo a hasi e wega 2-1 pa e Santacruseronan.

Dakota a perde estribo y proposito despues di e fantastico gol di Baromeo, Estrella tabata dominando tambe debi cu nan si a cambia nan strategia compara cu prome tempo. E abehanan tabata hayando hopi contratempo tambe cu e pressing halto di Estrella. Asina e Naranjadanan a yega na consolida e victoria den e wega aki, e stokada final a yega na minuut 3 di extra tempo (93’) den e persona cu a traha duro cu bala y sin bala, y a tuma hopi pa su ekipo sin duda, Norvianel Naar, cu a haya su gol mereci despues di a “hustle” y loft un beyesa di bala riba portero pa concreta asina e victoria contundente pa Estrella.

Estrella cu 6 punto den dos wega awo ta lider di e Play-Off 2017-2018 y ta candidato serio pa yega final. Dakota ta sufriendo, nan a keda sin punto despues di dos wega di Play-Off, un ekipo asina atletico y talentoso pero tambe hoben, cu na cierto momentonan sa perde concentracion sea tactico of disciplinario, mester analisa y liher ta kiko ta causa cu un ekipo asina solido por yega na perde wega, futbol ta un wega bunita pero tambe cruel ora bo perde asina. Nos ‘Man Of the Match’ Phaedrick Baromeo pa su actuacion den midveld pero mas ainda pa e joya di gol cu el a anota den e wega aki, un decision hopi cera entre Baromeo y Naar por cierto.

Comments

comments