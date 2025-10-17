Cuerpo Policial Aruba pa hopi aña tin un bon colaboracion cu e Nederlands Forensisch Instituut (NFI).
Recientemente account manager Internacional di NFI sra. Judy van Overveld hunto cu advisor forensico International di NFI sra. Yvette van Duin a haci un bishita di trabou na altocomisario sr. Ramon Arnhem.
Durante e encuentro aki a mira riba e colaboracion den pasado, a haci tambe un evaluacion y a papia tocante desaroyo pa futuro.
Nos ta mustra gratitud na NFI pa e bon colaboracion y contribucion valioso cu nan ta duna pa cu e investigacionnan forensico.
Hunto nos ta traha riba innovacion y resultadonan concreto pa cu investigacionnan.