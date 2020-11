Estilo di bida ta factor grandi pa Diabetes: 80% di nos comunidad ta sobrepeso of obeso

Dia internacional di Diabetes ta riba 14 di November cual ta un dia internacional unda mundo henter ta corda riba pashentnan diabetico, y nos tambe na Aruba tambe lo bay organisa un dia pa chekeo. “Nos como Wit Gele Kruis semper a wak prevencion manera algo hopi importante pa nos comunidad”, sr. Gino Guloo, director di Wit Gele Kruis ta expresa.

Sr. Guloo ta remarka cu grado di sobrepeso ta hopi halto na Aruba, cu 80% di nos comunidad cu ta sobrepeso of obeso y diabetes ta un malesa cu ta cronico. Comunidad mester compronde cu estilo di bida ta un parti hopi grandi cu por causa diabetes. “Si bo bira sobrepeso of obeso bo tin mas chens di haya sucu. Tambe tin un parti genetico of cu bo ta hereda di famia, pero e parti mas grandi ta e parti sobrepeso y obeso”, segun sr. Guloo.

Ta urgi dus pa biba un bida mas saludabel, pa move mey ora pa dia, pa controla bo sucu y bo comemento. Esey ta e parti esencial cu Wit Gele Kruis kier pone hopi enfasis riba dje.

Costo annual di AZV

Cifranan di AZV ta mustra cu na aña 2017 tabata tin 8.2% di aseguradonan cu a haci uzo di remedi pa diabetes, cu un suma di placa pa aña cu ta yega na 4.4 miyon. Na 2019, esaki a aumenta na 8.11%. Tambe por a tuma nota cu un diabetico, ora e tin sucu halto, e ta haci daño na bo curpa, bo adernan ta bira mas fini, bo nervionan y hopi mas cos ta sufri di complicacionnan. Un pashent cu ta dialisa – tin 200 pashent actualmente – ta costa 100 mil florin pa aña. P’esey praktijkondersteuners a bin yuda e huisartsnan pa guia pashent diabetico y tambe cu complicacion, pa stabilisa nan. Si bo bay bo huisarts y bo no a wordo informa riba un Praktijkondersteuner, bo ta puntra bo dokter pa esaki paso algun huisarts no tin esaki ainda, pero pa 2021 ta pensando pa yega na tur huisarts tin uno.



Drive Thru pa check sucu y cholesterol

Jasmira Mora di POH, ta informa cu riba 14 di November, Dia Internacional di Diabetes, lo organisa algo tog safe pa tur hende den cuadro cu protocolnan di Covid19. A bini cu un idea pa haci un drive thru pa check sucu y cholesterol. Esaki lo tuma luga na dos localidad: Wit Gele Kruis San Nicolas, patras di Polis, y tambe na Wit Gele Kruis Paradera, patras di Club Caiquetio, entre 8’or di maintaa pa 12’or di merdia, no tin mester di cita, uzo di Face Mask ta obligatorio. E meta ta pa gara e personanan cu kisas door di Covid19 nan no ta bishitando dokter. Esaki lo ta un chekeo gratis, danki na diferente sponsor cu ta aportando.

