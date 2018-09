Estado di emergencia pa brote di colera

HARARE, Zimbabwe- Dia 11 di september gobierno di Zimbabwe a declara estado di emergencia sanitario den e capital di e pais, Harare. Motibo di esaki ta pa un brote di colera den e ciudad dia 5 di september y cu ya caba a cobra bida di 25 persona. Mientras tanto, e cantidad di casonan di infeccion ta subi na 3 mil, segun e corant The chronicle.

Segun autoridadnan capitalni, e brote a cuminsa door di un escape di un tuberia den e sistema di riolering. Debi na e escasez di awa potabel residentene di Harare a hayanan obliga di uza posnan di awa comunitario no proteha of coba door di nan mes. Esaki lo ta e causa cu e malesa lo a plama.

Pa evita pa e malesa sigui plama gobierno a prohibi reunionnan publico y e benta di carni y pisca den e areanan afecta. Mientra cu a cera scolnan di e barionan mas afecta.

Estado a asigna tambe un miyon dollar na autoridadnan local pa nan drecha of mehora e sistema di riolering den e areanan mas pobla di e ciudad.

Presidente Emmerson Mnangagwa a gradici organisacionnan internacional y companianna priva pa nan apoyo financicero y material cu pa yudanan combati e epidemia y nan consecuencianan.

Comments

comments