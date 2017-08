Estado di emergencia na Charlotteville pa marcha ultra derechista

CHARLOTTESVILLE, Merca- Un marcha polemico “Uni na Derecha” convoca pa un grupo di supremacistanan blanco na Charlottesville, Virgina a provoca diasabra varios herido den enfrentamentonan cu opositornan. Esaki a obliga e gobernador Terry McAuliffe pa ordena un estado di emergencia pa mantene siguridad den e ciudad.

Aunke cu e comienso di e marcha tabata planea pa merdia den e Emancipation Park, den e centro di ciudad, algun minuut prome tabat tin chokenan violento entre manifestantenan y opositornan.

Miles di persona ta expect di join e marcha “Uni na e Derecha” contra plannan pa kita un estatua di un general pro- sclabitud durante e Guerra Civil Mericano. E manifestantenan ultra derecha, algun cu banderanan di Confederacion ta rabia pa e plan pa kita e estatua di General Robert E Lee.

Raportahenan di New York Times a raporta cu algun di e manifestantenan tabata cantando slogannan manera “Boso lo no reemplaza nos” y “Hudiunan lo no reemplaza nos”.

