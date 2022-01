Den ambiente celebrativo, Lead2Success un biaha mas a celebra un milestone importante den bida di diesdos (12) cuidadano mas cu di un forma exitoso a termina Lead2Success su curso di Financial Freedom. Un curso cu a lansa na 2019 diseña pa transforma y ekipa participante nan manera di pensa tocante maneho di finansas, saneano situacionnan di debe actual y construyendo structuranan nobo pa por alcansa metanan financiero pa nan famia y lineahe familiar.

“Soñonan ta algo cu nos tur tin, tur ser humano kier logra yega un lugar desea, solamente door di traha un plan y structuranan riba cual nos mester bay move, nos tur por logra yega na nos soñonan,” Coach Financiero Francis Groeneveldt di Lead2Success ta afirma.

“99% di e tempo, un soño no ta djis yega cerca bo, y “tempo” ta algo cu ta bay laga e edad di un ser humano. Nos tin un timeline den cual nos mester tuma accion pa por logra nos metanan y pa por ta util den e termino di nos bida y ta di influencia positivo den nos futuro generacionnan. Uno, pa nos mes añanan di jubileo, pa por biba esaki den paz y sin precupacion financiero pero dos, tambe nos tin un responsabilidad pa nos sigiente generacionnan,” Groeneveldt ta sigui splica.

“Hopi mas facil, e bida di yiunan ta cu a ricibi algun tipo di plataforma financiero di nan mayornan pa por sigui construi pa e futuro lineahe, cu esnan cu nan mayornan no a laga nan nada, of mas aun, debe hereditario. Y e ultimo, lamentablemente ta e caso di e gran mayoria di famianan den nos comunidad. Sinembargo e bon noticia ta, cu tur mal maneho di finansas, cu indudablemente lo tin un refleho riba bo lineahe familiar por wordo dirigi na uno positivo, na momento cu un cabes di famia tuma rienda den man y opta pa cambia e ciclo aki pa uno cu ta guiya na exito.” Groeneveldt ta sigui splica.

“Y awe nos a celebra mas cu un simpel graduacion, pero nos ta celebra e desicion y perseverancia di 12 participante cu a skoge pa ekipa nan mes cu e inteligencia financiero di Financial Freedom. Pasobra e maneho cu yiunan ta mira den cas, nan tambe lo indudablemente sigui. Y pa fortalece e lineahe familiar ma ainda, aña pasa nos tambe a introduci nos curso di Financial Kids, percurando asina un mentalidad di exito pa e lineahe familiar.”

“No ta tur hende ta – di un manera automatico – fuerte den cifra, pero un cos ta sigur, nos tur ta topa cu e responsabilidad di maneho di nos propio finansas. Nos tur mester sa un grado di maneho di finansas. Dus bo no mester ta un accountant of uno cu ta stima cifra, pero sin finansas nos no ta yega niun caminda kiermen e ta toca tur ser humano. Y si tin debe pa sanea den e presente of no, Financial Freedom ta e caminda pa cuminsa. E meta no ta pa keda na sana situacion financiero so, pero una bez e strategia pa sali for di debe ta den mocion, simultaneamente ta ehecuta strategianan pa crea surplus tambe.”

Lead2Success ta manda un palabra di pabien pa tur Financial Freedom su 12 cursista cu a dicidi di establece e direccion financiero pa nan y nan lineahe familiar.

Comments

comments