Espacio di collegezaal na Universidad ta basta limita

G;enn Thode, rector di Universidad di Aruba, a expresa cu nan tin preocupacion, aunke cu e interes pa e universidad a subi, a base di e registracion. E faculty di Hospitality ta rancando hopi mas hende cu a preregistra e añanan anterior. Loke ta tambe hala atencion di e rector ta, cu hopi studiante di exterior a aplica pa e programa aki, di un cantidad asina halto cu ta bezig ta evalua si por te hasta acapara e cantidad di studiante di exterior pa e programa, cu ta exchange students. Nan ta bin cu e programa di Erasmus Plus, cu ta duna sosten Europeo, financia e exchange. Esey ta pone cu ya caba ta pensando kisas mester toch reorganisa un poco e manera cu ta uza e college zalen, pero ta mustra tambe cu ya a yega na nan limite di capacidad pa infrastructura, espacio y mirando cu pa 2018 tambe ta premira algun estudionan nobo cu kier bay cuminsa, y ta sigur cu tin hopi interes pa e estudionan aki, cual ta Stemfield, cu ta bin cu e proyecto di Green Faculty. Pa 2018 mester tin un ampliacion di e infrastructura, cu ta hopi mas considerabel cu awo.

Pa awor, pa e aña venidero ta bezig ta wak kico por haci cu e espacionan cu nan tin y kisas tin cu añadi toch algo temporario adicional. E Business rectorate ta mirando esaki. E interes ta subiendo caba. Pa otro aña e preregistracionnan ta mas halto cu aña pasa.

Thode a splica cu ora cu haya e cantidad di studiante, tin cu bay evalua exactamente con ta reparti e collegezalen y ki ora tal facultad ta start tal programa, ta haya chens pa uza e collegezaalnan. Tin un reparticion cu na ta uza hopi aña caba, cu te ainda a duna resultado, of ta satisfecho cun’e. No ta optimal tin biaha, pero cierto facultadnan ta duna mas les mainta, otro ta mas merdia. Ta purba di evita pa bay te anochi laat. Pero ya caba por wak cu nan ta draai for di mainta, 8’or, te anochi 9’or caba y asina ta uzando nan capacidad di espacio di collegezaal optimal.