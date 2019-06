Espacio aereo Irani birando bashi

TEHERAN, Iran- Den declaracionnan duna na EFE, un vocero di Lufthansa, e aerolinea mas grandi di Alemania, a splica cu e medida ya caba a drenta na vigor y ta un decision tuma en conhunto cu otro companianan aereo. E medida aki a wordo tuma pa motibonan di “siguridad”.

Diahuebs a dicidi cu lo cuminsa evita bula riba e estrecho di Ormuz y diabierna a amplia e zona di exclusion, cu awo ta inclui gran parti di e espacio aereo Irani. No obstante, e aerolinea a enfatisa, e decision no ta afecta ningun aeropuerto cu cual Lufthansa di acuerdo di cooperacion, manera esun di Teheran.

Lufthansa a evita di duna detaye di cuanto ruta a wordo afecta pa e medida aki, y a nenga cu esaki lo tin consecuencianan economico pa e compania.

Di otro banda, e aerolinea Hulandes, KLM a anuncia diabierna cu su vuelonan lo evita di pasa ariba e estrecho di Ormuz pa e mesun motibonan.

Un vocero di e compania Hulandes a sigura cu e “siguridad ta e prioridad mas grandi” di KLM y a splica cu “nan ta siguiendo hopi di cerca tur e desaroyonan relaciona cu e siguridad di espacio cu ta garantisa e siguridad di su vuelonan y su pasaheronan.

E Adminstracion Federal Aviacion (FAA) di Merca a prohibi pa vuelonan comercial bula ariba e estrecho di Ormuz y e Golfo di Oman “debi na e aumento di actividadnan militar y di tensionnan politico” , cual a pone cu varios aerolinea Mericano, manera United Airlines, na cancela tur vuelo cu ta sali for di Newark pa Mumbai, un ruta cu ta pasa ariba e espacio aereo Irani.

Un vocero di e aerolinea Mericano a bisa na Reuters cu “nos ta sigui explora tur otro opcion cu nos tin y ta mantene un contacto directo cu autoridadnan gubernamental pertinente”. El a bisa cu clientenan cu mester regresa Merca for di Mumbai mester busca un vuelo alternativo.

