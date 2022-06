Ora bo ta escoge un pocision den enseñansa, bo no mester haci esaki pa placa, pero cu amor pa nos muchanan y bo tin cu traha na e benefico di e muchanan (kinderrechtenverdrag).

Na Aruba no tin ningun instancia cu ta para pa e muchanan. Muchanan no por vota pero si nan ta forma e fundeshi di nos pais. A bira tempo pa nos para pa nan derecho den enseñansa!

EPI ta parcialmente den inovacion cu consequencia pa nos muchanan.

Dia 29 di april, apenas 1 siman prome cu examen di mavo, EPI ta anuncia den un anochi informativo pa publico general, cu nan lo stop e estudionan existente Bouwkunde (BK), Werktuigbouwkunde (WKB) y Apothekersassistent pa e aña escolar benidero (2022-2023).

E estudionan Elektrotechniek niveau 4, Culinary Arts niveau 3 y Sociaal Pedagogische Medewerker niveau’s 3 & 4 si nan lo start e aña escolar benidero cu e programma bieu.

Ta hopi importante pa busca pa sa kiko tin di come y bebe den enseñansa prome tuma cierto decisionnan cu ta perhudica nos muchanan. Esnan cu ta maneha EPI lo mester tabata sa e siguiente puntonan:

– Cu Mavo ta forma na prome lugar e muchanan pa bay EPI (MBO), no ta pornada na Hulanda nan a switch e nomber di mavo pa VMBO (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs).

– Cu en contrario cu locual EPI ta pensa, juist hopi mucha a slaag.e aña escolar aki atrobe (Coronamaartegel).

-Cu e timing pa duna cambio den studio, net 1 siman prome cu examen ta iresponsabel. Pasobra asina a trece confucion y panico serca e muchanan den nan pleno preparacion. Pone algun yora y otro hasta pensa cu ta mihor nan druip, paso tur e estudionan di nan escogencia ta bay sera (esnan menciona akiriba).

– Cu e muchanan cu a escoge definitivamente pa bay EPI, a haci esaki fin di derde klas caba y a escoge nan profiel a base di esaki. Cu concequencia awor nan no por ni drenta havo mas, pasobra of nan no tin 7 materia den nan profiel of nan a drop un di materianan awor na final. Ariba dje minister a firma pa Colegio Nigel Mathew hisa e exigencia pa e muchanan drenta havo langtraject.

-Cu e muchanan cu a escoge pa bay EPI, mayoria di nan sa caba kiko nan kier bay haci y ta escoge pa EPI paso e ta un scol cu tin mas practica. Bay havo of un otro opleiding cu ta algemeen vormend/ theoria no ta un opcion pa e muchanan aki. Nos lo manda e muchanan aki bay faya.

-Cu e decanonan ta yuda e muchanan escohe mas cu un opcion pa sigui studia. Esaki EPI mes por a wak ora a pidi e decanonan pa yena esaki den e inventarisacion! Pero pa e muchanan cu un NW-pakket (Na/BIO-SK), no tin hopi opcion pa estudio na Aruba y ta net locual nan por escoge EPI a sera. Cu concequencia cu si nan segundo of hasta tercer opcion ta un di e otro estudionan cu ta bay sera, e muchanan aki ta cay awor den un bashi.

-Cu ta door di EPI mes e decanonan a informa e muchanan fout! Ki mishi EPI ta yama un reunion pa tur e decanonan di Aruba na final di oktober/november 2021 y informanan cu nada lo bay cambia pa aña escolar 2022-2023 y dia 29 april 2022 ta dicidi di toch cambia esaki. No por otro cu nan ta mal organisa, pasobra te dia di awe nan no a yama e decanonan hunto pa duna nan informacion completo.

-Cu na Aruba nos tin mucha di menos recurso hasta pan cu juice nan ta haya di fundacion na scol y docentenan ta yuda e muchanan aki tin biaha hasta paga schoolgeld y mas cos pero den silencio, pa nan por logra! Awor EPI ta bisa e muchanan aki na final di aña escolar djis bay escoge un otro studio, pero ken ta bay paga e aña cu nan ta bay haci algo cu nan no ta desea?

-Cu nan mesun docentenan a duna di conoce lo siguiente: “Nos ta puntra nos mes pakiko ta rush tur cos. Un desicion asina mester a wordo informa por lo menos 1 aña adelanta y kizas mester a sondea tambe un plan B pa e studiantenan cu no logra haña cupo na EPI. Principalmente cu EPI ta cai bow di gobierno, cu tin e deber di brinda enseñansa na su muchanan!”

-Cu e drop-outs y e slagingspercentage abou di EPI cu nan mes ta papia di dje tin di haber cu algo ta bay malo interna na EPI y cu pa añas e muchanan ta duna di conoce esaki.

Pa hopi aña caba EPI mester a inova, awor pas nan ta sinti e ‘heat’. Awor e menasa a cay cu nan no ta bay reconoce e estudionan di EPI. Pero e pregunta clave ta: dicon? Tur aña tabata EPI su deber pa keda riba nivel.

Mescos cu si ta start cu e 4 estudionan nan exsistente caba (menciona aki riba) y no a renoba esakinan, EPI por a habri por lo menos tambe un klas di Bouwkunde, cu tin un 30 mucha na Aruba cu lo ta desea pa sigui esaki. Si no tin suficiente mucha pa Werktuigbouwkunde, laga enan cu ta desea di lift mee cu e bezemklas e aña escolar cu ta bin. Pa Apothekersassistent mester wak si tin mucha ta keda sinta of wak si por forma un klas. Mester por yega an un solucion.

EPI kier sigui Hulanda cu nan estudionan nobo (Mondriaan), pero lo tabata bon tambe pa nan siña con pa introduci esaki.

Ya cu despues di 1 di oktober ningun mucha por cambia su materianan mas. Nos ta haya cu mester bin un regla pa tur scol, cu si prome cu 1 di oktober di e aña escolar nobo e cambionan pa e aña escolar siguiente no ta ariba mesa, nan NO por introduci esaki pa e siguiente a؜ña escolar.

Nos no ta afilia na nungun partido politico, nos ta simplemente haña hopi tristo cu na Aruba no tin ningun instancia cu ta para pa e muchanan.

Despues di un reunion cu DPS, nos a comprende cu ta minister ta e unico persona cu por haci algo pa e muchanan aki. Minister a bisa nos cu e lo sinta cu nos, pero esaki no a pasa ainda. Nos ta spera cu e por pone man na su curason y yuda e muchanan cu lo cay den un bashi of cu lo ta obliga di bay haci algo cu nan NO ta desea.

Marcia Lopez y Germaine Geerman