Esnan cu sali di cuarentena no ta immuun pa COVID-19

Den e dianan cu ta sigui esnan cu a haya orden di Departamento di Salud Publico pa keda den cuarentena ta bay ta cumpliendo cu nan 14 dianan.

Na momento cu e dia yega ta di sumo importancia pa e persona cu ta sali di cuarentena ta informa cu tur medida di prevencion ta conta pa su persona tambe.

• Shelter in place 6am- 9pm

• Toke de keda 9pm- 6am

• Samenscholings verbod; no maag di aglomera mas cu 3 persona riba caminda publico.

• Mantene distancia social

• Mantene distancia fisico di 2 meter.

• Tosa den bo elleboog

• Laba man frecuentemente cu habon of uza handsanitizer cu 60% alcohol.

• No mishi cu wowo, nanishi y boca.

• Keda cas mas tanto posibel y sali solamente pa cosnan esencial.

• Si bo ta malo cu sintoma keda cas y tuma contacto cu 280.0101.

Na momento cu bo sali for cuarentena bo no ta immuun pa e virus, bo ta na peliger pa contrae e virus di COVID-19 manera cualkier persona y ta di gran importancia pa bo proteha bo mes.

Esnan cu tambe a test un biaha caba pa COVID-19 y a test negativo, esaki no ta nifica cubo ta immuun of cubo no por haya e virus. Igual cu tur persona den comunidad bo persona por contrae e virus si bo no proteha bo mes.

