Esnan cu NO tin un Ventkavels of Kavel regular, NO ta permiti pa reserva niun sitio riba e ruta di Parada

Awe tabata e dia official pa esnan cu a bin na remarke pa un Ventkavels of un Kavel regular, cuminsa pone nan trailer, auto, tent of stellage pa asina prepara nan lugar na unda nan ta bay presencia Carnaval. E ora stipula cu e cuidadano tin permiso pa instala ta entre 7.00 a.m. y 7.00 p.m.

Durante control, DIP a constata cu tin varios obheto riba e ruta di Carnaval cu no tin permiso pa ta buta riba e ruta. DIP kier informa, cu esnan cu no a bin na remarke pa un Ventkavels of Kavel regular, mester cuminsa kita cada obheto cu nan a uza pa reserve un sitio.

Si acaso cu DIP constata den e dianan venidero e materialnan of obhetonan ta riba e ruta ainda, lo pidi Polis pa compaña e departamentonan encarga, pa kita e materialnan cu ta ilegalmente poni. E tempo stipula pa un cuidadano cu no a bin na remarke pa un kavel of ventkavels por reserva un sitio riba e ruta di Carnaval, ta 12:00am riba e dia di parada, prome cu esaki, no ta permiti. E persona tin permiso pa reserva e sitio e ora stipula, y manera cu e parada termina, e cuidadano mester kita tur cos, y laga e lugar manera cu el a encontra esaki.

Den e parkinglot dilanti The Cinema, Parlamento, Bestuurskantoor y tambe dilanti di ex- Douanekantoor, The Jewelry Center y Royal Plaza NO por pone auto of tent. No ta permiti pa pone trailer, stellage, pallet of carton den e parkinglot aki.

DIP ta pidi pa tur hende sigui e reglanan stipula, pa evita cu mayan mester actua y lo bo haya bo mes den un situacion fastioso. Carnaval ta pa nos tur goza sanamente y sin problema of molester. Un feliz Carnaval.

