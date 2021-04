Esnan cu a haya COVID caba lo sinti efecto secundario di vacuna

Un estudio a saca afo cu si bo a haya tal efecto secundario na momento bo tuma vacuna, esaki ta nifica cu muy probablemente bo a haya Covid-19 caba.

Di 947 persona di cual 265 a haya Covid-19 caba a haci e test. Expertonan a tuma nota cu e efecto secundario, hincha den garganta (swollen lymph nodes), ta mas comun na esnan cu ya den pasado a haya Covid-19.

E estudio a mustra cu 1% so di esnan cu no a yega infecta a haya e efecto secundario aki compara cu 4% di esnan cu si a haya Covid-19 den pasado.

Tambe por bisa keintura como efecto secundario cerca esnan cu a yega haya Covid-19 tabata 8% compara cu 2% di esnan cu no a haya esaki.

Asina por bisa tambe esnan cu a haya dolo di spier y cansancion tabata mas tanto na esnan cu haya Covid-19 den pasado compara cu esnan cu no a haya esaki.

Mas Investigacion

Oficialnan di salubridad na Israel ta investigando un posibel conexion di inflamacion di e musculo di curason como un efecto secundario ora uza vacuna di Pfizer contra di Covid-19.

Nachman Ash cu ta un coordinado cu ta atende cu e pandemia, a bisa na un radio cu gobierno ta investigando 62 incidente caminda ora e pashent a tuma e vacuna di Pfizer, nan a haya problema cu inflamacion aki.

Nachman a sigui bisa no ta cla si e casonan aki tin di haber cu a vacuna of no. Mayoria dje casonan ta hendenan cu tin 30 aña of menos.

E inflamacion di e musculo di curason ta conoci tambe pa e nomber “Myocarditis” y por wordo activa door di infeccion viral of un reaccion di remedi.

Israel ta un dje lidernan den vacunacion actualmente. Nan tin 57.97% di nan poblacion full vacuna (cifra di dia 25 di april). Casi 8.8 miyon hende ta biba na Israel.

Compania Pfizer ta sigui e desaroyonan nobo aki pero te cu awor aki no tin ningun indicacion directo relaciona cu e vacuna y e efecto secundario aki.

