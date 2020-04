Esnan cu a haci cita pa keur auto den Maart y April, no ta perde nan placa y lo tin un cita nobo cu lo keda anuncia

Richella Dorothal director suplente na DTI situa na Barcadera den un entrevista a menciona cu DTI ta keda cera ainda pa publico, loke si ta cierto trabou cu ta sigui keda haci cu ta esencial pa Aruba. Tanto pa keurmento di electro, y parti di boilersnan di web, pompstation pa keur pero ta cosnan solamente si ta di sumo urgencia. Nos ta hayando varios yamada pa loke ta otro servicionan y e.o pa keurmento di auto.

For di 17 Maart cu nos a cera te casi fin di April nos tabata tin un cantidad di cita 1687 pa full e periodo y esaki ta haci cu ta dificil y mester keda cambia e fecha pero awor aki no sa ki fecha ta habri bek. Awor aki ta stop di duna e fecha nobo pa no keda move esaki. Tur hende cu tabata tin nan cita no lo perde esaki y ni nan placa esnan cu ta 17 di Maart te cu fin di April pa Mei, mirando e situacion.

Hopi ta puntra cu si polis para nos kico ta pasa, y nos tin cu informa cu nos a informa Cuerpo Policial di e procedura di keurmento cu ta para y no por sigui duna e citanan y pa e motibo ey no por duna un carta di temporario Sra Richella a informa den un entrevista.

