Esfuersonan pa e di 7 vuelo humanitario pa hermana pais Venezuela ta continua

Varios departamento di gobierno di Aruba y di Venezuela a traha incansabel durante simannan largo pa por a regla un di 7 vuelo humanitario pa mas of menos 140 Venezolano. Den nan e grupo mas grandi ta esunnan cu boluntariamente a solicita pa nan regresa cas bek. E vuelo lo mester a sali ayera mainta pa nos pais bisiña. Sinembargo, un contratiempo imprevisto na nos hermana pais a pone cu ultimo momento e vuelo no por a continua. Autoridadnan local y di Venezuela ta haciendo un maximo esfuerso pa e vuelo humanitario tuma luga awe nochi. Ta pidi tur hende poco pasenshi, tur departamento y autoridad ta haciendo tur lo posibel pa e vuelo por continua. Trahadonan di Guarda nos Costa for di 5:00 am tabata riba pia ayera y a sigui traha te anochi laat. Minister Andin Bikker ta gradici tur departamento y autoridad pa nan esfuerso continuo pa purba realisa e di 7 vuelo humanitario pa reuni famianan bek cu otro.

