A haci cu Aruba a haya evaluacion positivo di US State Department y wordo poni bek na e ranking

Durante Conferencia di prensa di Gobierno di Aruba diabierna mainta, Prome Minister a elabora riba algun di e esfuersonan cu a wordo haci pa asina Aruba haya un evaluacion positivo di US State Department y pone Aruba bek na e ranking Tier 2.

E Coördinatiecentrum mensenhandel en mensensmokkel (CMMA) a bin cu un campaña yama "Habri bo Wowo" pa asina conscientisa comunidad riba e importancia di ta alerta pa cu casonan di traficacion di hende. Ta importante pa ciudadanonan notifica autoridad den caso cu ta nota cu personanan ta wordo treci na un forma ilegal di otro pais, y ta wordo depriva di nan libertad, di por drenta y sali ora cu nan kier, si te hasta ora di bay banco tin un hende ta vigila nan, of si nota cu tin auto ta drenta sali cada rato di un cas den cercania, entre otro. Actualmente esaki no ta un problema grandi na Aruba pero mester haci tur esfuerso pa evita pa e bira grandi, principalmente door di preveni. Aki ta unda CMMA tin un trabou grandi pa haci.



Manera a wordo indica door di Minister di Husticia Rocco Tjon, Aruba a haci hopi inversion, a duna sosten y atencion na nos departamento of coordinatie punt, y a haci esfuersonan internacional tambe. September aña pasa, Prome Minister durante su viahe na New York, a reuni cu e Deputy Assistance Secretary for Caribbean Affairs di State Department sra. Barbara Feinstein, y a splica señora Feinstein con importante esaki ta pa Aruba, y pa nan yuda Aruba pa nos no bay mas den Tier 3. Y nan a manda un hende cu ta compronde mas con e sistema ta aki na Aruba.

Trece hende ilegal Aruba no ta algo permisibel, noble of normal. Esaki ta contra ley, specialmente si ta trece hende y bay abusa di nan. Ya caba na Aruba, un di cada 6 persona, ta indocumenta for di Venezuela. Gobierno ta haciendo tur esfuerso pa purba regula esaki y percura cu tur hende tin un bon calidad di bida. “Aruba como isla chikito, tin su limitacionnan. Nos ta un isla y tin limitacion financiero, pues laga nos haci loke mester wordo haci na un forma regular no na forma illegal”, Prome Minister a indica.

Prome Minister ta haci un peticion na comunidad di Aruba, pa hunto keda alerta y pa ora cu cualkier ciudadano sinti cu tin un caso di traficacion di hende, meld na CMMA di biaha pa nan por actua debidamente. Por haci esaki riba medionan social, cmmaruba of por yama e hotline, 5923231 of na oficina na 5975223 of tambe via email [email protected]. “Pues awor nos ta den Tier 2, y ta keda na cada un di nos pa nos keda mantene pasobra ta hunto nos mester combati esaki”, Prome Minister a enfatisa.



Prome Minister ta gradici señora Jeanette Baars y señora Angela Persad, cu ta dos dama cu tin pasion pa e trabou aki den e Coördinatiecentrum mensenhandel en mensensmokkel (CMMA). Nan a sa di carga y mehora e trabou y awor convence US State Department di con bon Aruba ta haciendo su trabou. Tambe Prome Minister ta gradici henter e cadena di Husticia y Sociaal cu ta sostene e trabou aki. “Un danki di curason na boso tur y na Minister Rocco Tjon cu ta kere den esaki y cu tin un vision pa haci Aruba mas sigur y cu ta sostene e departamento y punto di coordinacion.“Ban haci tur otro esfuerso pa nos por mantene e rating aki pasobra ta masha poco isla den Caribe ta den Tier 2. Nos tin cu considera nos mes hopi dichoso cu esaki y semper traha pa sigui mehora. E compromiso di nos Gobierno ta pa sigui mehora y nos ta conta cu comunidad riba esaki tambe”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa.