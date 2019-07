Esfera Caribense na Museo Arqueologico

Caribbean Fair, edicion Aruba, tabata un evento yen di alegria y sorpresa

Bishitantenan na e evento ‘Caribbean Fair’, edicion Aruba, a disfruta masha hopi di un atardi y anochi yen di actividadnan den un esfera Caribense y festivo. Muchanan y nan mayor a disfruta di e workshopsnan gratis como tambe di e weganan di Fundacion Lanta Papiamento. Presentacionnan tabata interesante y bon bishita, tabata tin dushi cuminda y musica caribense y hopi a hasi uso di e oportunidad pa bishita e exposicion Caribbean Ties.

E feria Caribense, edicion Aruba, tabata e promer actividad den cuadro di e programa publico conhunto di e exposicion Caribbean Ties cu a habri na diferente pais den Caribe, como tambe na Hulanda. Artistanan local Trudy lampe, Gloria Filiciana y Maja Lepsanovic a duna tayernan creativo den e espacio di e ex-fruteria. Bishitante a disfruta di pinta nan ‘flamingo fridge magnet’ den colornan caribense, participantenan a gusta siña technicanan indjan pa traha potchi di klei y tabata tin un linja di espera pa e tayer di traha cadena di ‘seaglass’.

Artista Osaira Muyale di Studio O, a duna un charla interesante tocante e historia tras di e cabaynan blou, cu ta forma parti di e arte den espaciona publico den Oranjestad. Arkeologo drs. Harold Kelly a duna un presentacion impresionante di e periodo Archaico, cu informacionnan nobo di nos historia indigena cu ta resultado di e projecto di investigacion di NEXUS1492.

Fundacion Lanta Papiamento a percura pa un bunita exposicion di Papiamento y weganan leuk y informativo na cual diferente famia a participa. Fundacion Stichting Rancho tabata na encargo di e bar y tambe tabata tin batido dushi y saludabel. E Foodcourt tabata bon surti cu cuminda di Trinidad, Dominica, Republica Dominicana, St. Maarten, Cuba y Surinam, como tambe di Aruba mes y sabrioso barbeque.

E atardi a kick-off cu un flashmob caribense, bou guia di choreografo Noëlia Khalil. E participantenan, hoben y mucha di e grupo di baile ‘kids in action’ hunto cu e brigada hubenil nobo di Museo y amigonan di Museo a pasa hopi pret, y grandi y chikito a disfruta di na presentacion alegre. Despues di e sorpresa aki a sigui un otro highlight di e anochi, unda Jersie Sophia a cantacu su bos magnifico for di e balkon di e “Cas Ecury”. Fundacion Lanta Papiamento a deleita publico cu poesia y storia inspirativo, specialmente pa e evento di Caribbean Fair.

Cantante Ces a trece un repertorio cu caribbean vibes y a encanta publico cu su bunita bos. E anochi ameno a cera cu e dushi musica di Jersie Sophia y Clickband. Museo Arqueologico ta hopi contento cu e reaccion positive di publico riba e anochi. Alavez ta gradici un y tur cu a yuda hasi esaki un exito, na promer lugar nos partners, Fundacion Lanta Papiamento, Directie Cultuur Aruba, specialmente sr. Stanley Dabian y sra. Marlene Lampe, Buro di MINFEC, Debra Boekhoudt y Noëlia Khalil y grupo Kids in Action, artistanan Osaira Muyale di Studio O, Trudy Lampe, Gloria Filiciana y Maja Lepsanovic, Dama Cultural 2017 y 2018, tur instancia y persona cu a yuda di un of otro forma y last but not least nos voluntarionan y brigada hubenil fabuloso!

