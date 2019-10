Esaki tabata ‘tips and tricks’ cu normalmente bo no ta topa cu nan

Recientemente organisacion Lead2Success, enfoca pa yuda ciudadanonan alcansa nan metanan financiero tabata tin nan prome seminario titula, Passive Wealth. E seminario cu tabata patronisa pa dicho organisacion, tabata tin como orador International Wealth Coach, Shadeska Nicolina.

Cu un sala yen, e seminario a resulta di ta un exito rotundo unda orador a comparti hopi informacion clabe mustrando e audiencia con nan por structura nan caminata financiero pa por logra alcansa nan metanan financiero, cumpli cu otro responsabilidadnan, biba un calidad di bida y na mes momento, monta un structura pa construi nan futuro finansas.

Segun Entrenado Financiero certifica, di Lead2Success, Sr. Francis Groeneveldt, nos no mester warda te ora tur nos debenan ta paga, pa busca oportunidad pa genera ingreso extra. Cu Lead2Success su curiculo di Financial Freedom ful den operacion, nos mester continua pa accelera pa surplus y esaki ta motibo cu a bin cu e International Wealth Coach aki pa fortalese aun mas, e studiantenan actual y futuro studiantenan di Financial Freedom.

Coach Nicolina, kende tin mas di 15 aña experiencia den finansas, negoshi y otro industrianan, y kende a papia na audiencianan na Sur America y Europa bou di un di e miho

entrenadornan y mas conoci mundialmente riba e tereno di rikesa y negoshi, JT Foxx, a comparti rikesa di conocemento durante e seminario y tayernan.

“Un di e cosnan cu, mi a haya hopi bon cu el a splica nos, ta con pa bo aplica un presupuesto hopi mas specifico riba tanto termino corto, como termino largo y e conseho con pa baha costo di bida pa asina tin mas placa pa oportunidadnan di inversion. E manera cu ela splica esaki, ta cosnan cu ami no tabata sa,” participante di seminario Passive Wealth y graduado di Financial Freedom, Sra. Nimia Orman a splica.

Segun participante di seminario Passive Wealth, Sr. John Theysen loke el a scucha na e seminario tabata informacion hopi vaioso. “Esaki tabata ‘tips and tricks’ cu bo no ta topa cu nan ‘zomaar’. Seminarionan manera esaki, bo ta bin topa cu e ‘gold nuggestsnan’ aki.”

“Eventonan ‘live’ ta hopi importante. Bo mester bay seminarionan asina aki “live” pa bo mes, pa bo sinti e vibracion. Pasobra bo no ta bay hay’e mescos lesando un buki of mirando un YouTube video. Pero bo mester experienci’e y sinti e electricidad, wak e orador y despues bo por papia cu ne. Esaki ta un energia cu bo no ta haya riba un video of door di lesa un buki. Den bida bo mester uni na material cu ta bay yuda bo organisa, paso bo no por djis ‘go with the flow.’ Mester planea y cana segun plan,” Sr. Theysen a añadi.

Lead2Success su ultimo klas di Financial Freedom 2019 – accentua “Cera 2019 fuerte y inicia 2020 cu vision financiero solido” – ta ranca sali October 22 y tin su anochi di introduccion Oct 15, 2019. Mas informacion tocante esaki subi www.lead2success.net.

