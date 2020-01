Erwin Lopez a gana un vakantie na balor di $10,000 cu Renaissance Mall

Recientemente Renaissance Mall a entrega tur 13 ganador di su campaña di fin di aña, nan premio di ‘Shop & Fly Away the Renaissance Luxury Way’. Manera tur hende sa tabata tin un gran cantidad di premio cu por a wordo gana, unabes cu cumpra $50 of mas. Durante fin di aña 2019 e cliente a ricibi 1 raffle ticket pa cada $50 cu e’la shop y a keda cu chance di gana premionan fantastico! Por a gana un vakantie na balor di dies mil dollar, tambe un Weekend Stay na Renaissance Aruba, un dinner pa 2 persona na L.G. Smith’s Steak and Chop House, un dinner pa 2 persona na Aquarius Restaurant, un tratamento na Okeanos Spa, un dinner pa 2 persona na Fresco Restaurant, carchinan di Bingo na Wind Creek Crystal Casino, Renaissance Mall Gift Certificate na balor di $100 y mucho mas!

Renaissance Mall ta felicita Erwin Lopez cu a shop na Nautica y a gana e vakantie di su soño! Erwin a indica cu e premio a bin net na tempo pa e celebra su di 25 aniversario matrimonial cu su señora y famia. Di acuerdo cu Renaissance Mall Marketing Executive, Jody Desbarida e campaña a resulta masha exitoso, tur hende a probecha di e oportunidad pa shop y gana premionan espectacular. “Nos ta desea e ganador, Erwin y su famia un vakantie realmente contento y cu nan disfruta lo maximo. Tambe nos ta felicita tur otro ganador den nos campaña y ta invita nan pa sigui bishita nos durante di henter e aña aki.” Bishita Renaissance Mall di dialuna pa diasabra for di 10’or di mainta pa 7’or di anochi pa un experencia di compras realmente excitante. Pa mas informacion por bishita e pagina di Facebook, Renaissance Mall Aruba.

