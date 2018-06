Erupcion di volcan na Guatemala ta cobra bida di 25 persona

CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala- Al menos 25 persona a muri causa door di e erupcion di e Volcan de Fuego, situa den sur di Guatemala, según medionan local a informa. Nan a cita e Coordinador Nacional pa Reduccion di Desaster (Conred). E cifra ta un contraste di e ultimo comunicado di e gobierno di Guatemala, cu a informa di 7 persona morto y 20 herida.

E actividad volcanico a provoca e evacuacion di mas di 3 mil persona y a laga mas di 1.7 miyon persona afecta. Ainda no tin informenan real di e cantidad di personanan cu a disparce.

E volcan a drenta den su di dos erupcion di 2018, cual ta wordo considera esun mas fuerte di e ultimo añanan. E erupcion a genera fluhonan piroclastico y columnanan diki di as, cu a tapa e departamentonan di Chimaltenango, Sacatepéquez, Escuintla y Guatemala. Tambe a observa cu e lava a yega na sectornan residencial.

Despues di 16 ora y mei cu e erupcion a cuminsa, el a drenta den su fase final. E columnanan di as a yega na 4500 meter riba e nivel di lama. A registra “explosionnan debil y modera, cu incandescencia den e crater”, Conred a señala. Na mes momento, expertonan a adverti riba e risico di e reactivacion di e volcan y ta pidi pa keda leu di e areanan afecta pa e fluho piroclastico.

Den un reunion di e Conseho di Minister, convoca pa e presidente di e pais, Jimmy Morales, gobierno di Guatemala a decreta Estado di Calamidad Publico den e departamentonan di Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez, cu ta esunnan mas afecta pa e erupcion. Awo autoridadnan lo por uza e fondonan di emergencia pa suavisa e dañonan provoca pa e fenomeno natural.

E aeropuerto internacional La Aurora a cancela temporalmente tur vuelo, tanto esunnan cu ta yega como esunnan cu ta sali, pa motibonan di siguridad.

Fuente: BBC/RT Actualidad

