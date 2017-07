Eromil Bakmeyer (POR): Un bida saludabel tin hopi beneficio

Siguiendo riba mi articulo anterior tocante e problema di sobrepeso y obesidad aki na Aruba, mi kier a amplia den e articulo aki riba e parti di con nos por traha na resolve e problema. Pasobra ban ta honesto, hopi hende ta “struggle” cu mantene of yega bek na un peso saludabel. E no ta facil pa controla nos peso y hopi ta esnan cu ta desea di tin e formula magico pa logra esaki. Pero e realidad ta cu esaki no ta existi y nos mes mester busca e miho manera pa cada un di nos, pa por yega na un estilo di bida mas saludabel

Nos tin hopi motibo pakiko nos no ta of por biba saludabel,

Si nan ta motibo valido of no, esakinan ta algun ehempel: “Mi ta hopi druk y no tin tempo pa hasi ehercicio”, “Mi no gusta cushina”, “Cuminda saludabel ta hopi caro”, “Mi no kier bai gym pasobra mi ta gordo y tur hende ta wak mi”, “Mi yiu no gusta come berdura”, “Mi ta cansa y mi tin stress”, “Mi ta un emotional eater, dus mi no por yuda”, “Gym ta caro”. Awor, aunque cada un di e motibonan aki por tin cierto valides, tin mas hopi motibo pa sí hacie. Y tambe tin solucionan cu nos por traha hunto riba dje pa haci e escogencia pa biba un bida mas saludabel, hopi mas facil pa tur hende. Bo no tin cu haci’e bo so.

E motibonan pakico biba saludabel

Sin nos salud nos no por nada, punto. Dus nos salud mester ta primordial pa nos tur. Nos tin cu hinca mes of mas esfuerso den dje cu den cualkier otro area di nos bida. Door di pone nos salud na prome lugar, nos lo experiencia hopi beneficio: Nos lo sufri di menos malesa fisico y mental, cual lo haci nos bida uno mucho mas agradabel y dushi pa biba. Nos lo baha nos gastonan di AZV drasticamente y spaar miyones di florin cu nos por inverti den otro proyectonan cu ta importante pa nos isla. Nos lo baha nos absentismo di trabao y nos lo hisa nos productividad na trabao y crea un forsa laboral cu ta mas competitivo y cu tin habilidadnan mas avansa . Nos lo tin menos stress, sinti nos hopi mas mihor y tin mas energia pa hinca den nos mes, nos pareha, nos yiunan, nos trabao y mucho mas. Nos lo crea un generacion mas sabi y felis ya cu e ta un hecho cu muchanan cu crece saludabel ta score mihor den inteligencia, flexibilidad mental, habilidad pa concentra, self esteem, conducta, stabilidad emocional y den nan resultadonan academico.

Prevencion ta e yabi, Preveni ta mihor cu lamenta mi a bisa caba y esey mi ta keda bisa. Si nos preveni cu nos ta biba na un forma cu no ta saludabel, nos por preveni cu nos ta haya sobre peso of ta bira obeso y nos por preveni cu nos ta haya malesanan chronico y devastador. Cuminsa na un edad jong na biba un bida saludabel ta mehora e chens substantialmente cu un persona lo crece y sigui biba un bida saludabel. Pesei den mi proximo articulo lo mi amplia riba con nos por zorg pa nos muchanan desde chiquito cuminsa biba un bida saludabel y activo. Nos como mayor – y educadornan, pero tambe gobierno, e industria di cuminda y bebida y comunidad henter tin un rol pa hunga den esaki. Ta mas facil pa preveni sobre peso y obesidad, particularmente pa juda un mucha mantene un peso saludabel, cu e ta pa purba cambia nan habitonan mas despues den nan bida. Cuminsa na un edad jong tin beneficionan grandi!