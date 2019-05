Ernst & Young su unico meta tabata pa caba cu Endy Croes

E caso cu Sr. Endy Croes a lanta contra Ernst & Young ta un caso cu a dura por lo menos 10 aña.

Segun abogado mr. Anthony Ruiz, ta trata di un caso caminda cu siman pasa diabierna a haya e sentencia di corte supremo di Hulanda, na unda cu cinco hues a ratifica e sentencia.

Aki ta unda tres hues di Corsou, corte di apelacion, a duna Sr. Endy Croes rason riba su ponencia y riba e echonan cu a demostra cu Ernst & Young a comete un acto ilicito y un acto inhusto contra su persona.

Corte supremo a bisa, e acto cu nan a comete contra Sr. Croes no ta hustifica y el a sufri daño a consecuencia di e manera con Ernst & Young a actua.

Pa bay bek riba con e manera con Ernst & Young a actua, tin cu bay bek na e sentencia di corte di apelacion, unda cu corte di apelacion a bisa cu ora ta traha un rapport contra un hende, bo mag di haci un fout aki aya.

Pero e manera, con e foutnan aki a wordo haci contra Sr. Croes cu no por ta otro cu un solo meta, pa caba cu su persona, su integridad y pa percura pa e wordo kita for di trabao.

No por lubida cu Ernst & Young a manipula e rapport, el a hunga cu cifra di rapport. Por ehempel evidencianan cu Sr. Endy Croes tabata tin cu su maneho tabata corecto.

E tabata mustra prueba di inocencia pa e acusacion falso cu tabata tin, tabata wordo scondi. Traduccionnan cu Ernst & Young tabata haci di Papiamento pa Hulandes, tabata manipula e traduccion.

Ora cu tabata pone den rapport, “tin cu mira bijlage 5, cu ta mustra e culpabilidad di Sr. Croes”. E bijlage 5 tabata ilustra algo diferente riba e ponencia di E&Y.

Recibonan cu tabata mustra cu a wordo paga y cu nan ta bisa cu no Sr. Croes no a paga nan. Goedkeuringnan di su bestuur pa a haci algun cos, cu nan ta bisa cu no ta existi.

Tur e manera con e rapport a wordo traha, tabata un rapport cu tin cu duna compliment ora bo kier haci maldad na un hefe. E&Y a haya compliment pa e daño cu el a haci Sr. Croes.

Tin cu realisa cu e rapport aki a wordo traha cu un solo meta, pa destrui Sr. Endy Croes. Denuncianan a wordo haci na polis cu e rapport aki riba mesa, bisando cu E&Y a haci un investigacion contra Sr. Croes y e rapport aki ta e prueba cu Sr. Croes tin cu bay cera.

Y pa colmo, Sr. Croes a bay cera. Riba esey tambe a bringa riba dje, unda cu tres hues, prome cu e caso mester a cuminsa.

A cuminsa cu un obhecion contra e dagvaarding. Prome cu e caso a cuminsa a logra pa saca Sr. Croes y absolv’e di tur acusacion. Esey no a kita cu Sr. Croes a bay cera dies dia.

Esey no ta algo zomaar. Tur esey E&Y den colaboracion cu e directiva di Fundacion Lotto pa Deporte, unda cu nan dos a colabora di un manera of otro, cual no por prueba.

Unico cos cu tin ta un rapport cu no ta sirbi pa nada. No solamente Sr. Croes a perde su trabao inhustamente, pero tambe el a bay cera. Tur hende sa cu te dia di awe, por ehempel, ora cu ta wak 24ora.com ta publica un articulo di Sr. Croes den su posicion como parlamentario, e potret unico cu 24ora.com ta uza ta Sr. Croes na boei.

Cu e unico motibo pa caba cu Sr. Croes su persona. Haci’e dolor, haci su famia dolor, su mama dolor, su yiunan dolor. Siendo cu tres aña pasa caba a bin un sentencia cu el a wordo absolvi di tur cos.

Cu esey mr. Ruiz kier bisa, cu e daño cu nan a haci contra Sr. Endy Croes, ni kico Sr. Croes mas bay haci den su bida, e mancha ey lo keda riba dje, pa motibo cu esaki ta un persecucion cu E&Y a crea y nan ta e unico personanan responsabel cu te dia di awe e ta wordo acusa falsamente riba un rapport cu no ta sirbi pa nada.

Den casacion E&Y a bisa di cu e leynan aplicabel di Hulanda no ta conta pa Aruba. E 5 huesnan na Hulanda a bisa cu e reglanan unda cu’n Register Accountant mester atene su mes na dje, ta asina algemeen, cu tur accountingskantoor, cu tin un registeraccount ta traha na dje, mester atene na dje. Cu na Aruba no tin nos propio registreraccountant, door cu nos ta parti di Reino, cu e registeraccountant nan di Aruba, mester atene na e reglanan di Hulanda cu ta conta tambe pa tur registeraccountant na Aruba tambe.

Ademas, E&Y a purba laba man y bisa cu e echo cu tin fout, a conduci cu e rapport aki ta inhusto y malo pa Sr. Endy Croes.

Un otro punto importante den e caso aki, ta e combinacion di foutnan cu S&Y a haci. Ora cu traha un rapport contra Sr. Croes, cu e mester haya e oportunidad pa por reacciona ariba dje.

Abogado mr. Ruiz a sigui bisa cu si e lesa e rapport un biaha mas, e lo por saca 10 fout atrobe di dje. E rapport a wordo asina bon skirbi cu hasta huesnan a cay den dje.

Door cu no a duna Sr. Endy Croes e oportunidad di trece su ponencianan dilanti cu e rapport no ta sirbi pa nada. Door di manipulacion, a conduci cu cinco hues a ratifica, locual cu tres hues na Corte di Apelacion di Corsou a bisa, cu E&Y a manipula y a traha un rapport cu no ta sirbi pa nada. Esaki ta nifica cu no tin caminda mas pa E&Y pa cana mas pa e rapport, ta un echo cu e rapport ta inhusto y cu awo lo bay na e siguiente fase, unda cu lo bay demanda e daño y perhuicio.

E caso aki ta uno cu a hay’e diabierna, y ora cu a hay’e, a pensa cu E&Y mes lo no kier tene e caso aki na bida. Di experiencia mr. Ruiz sa, cu un kantoor wordo acusa pa algo asina aki, ta crea un mal imagen pa e kantoor. Pero parce cu E&Y ta gusta e publicidad malo aki pa nan kantoor y atrobe lo bay den corte contra nan. Of aki un luna, nan lo haya un yamada di E&Y pa yega na un acuerdo, realisando cu nan a haci un fout y kier yega na un acuerdo .

