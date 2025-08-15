Internacional: E tormenta tropical Erin a fortalese diabierna durante mainta den e prome horcan di e temporada di Atlantico 2025, e centro nacional di horcan NHC na Miami a informa.
Di acuerdo cu e repport di 11 am, di National Hurricane Center e horcan tabata moviendo west-noordwest cu 18 mph y tin bientonan di 75 mph cu ta 120 Kmh.
Ta spera cu Erin lo pasa panort di Puerto Rico e fin di siman aki na un distancia di 150 pa 200 miya. Sinbermbargo henter e isla ta bou di un vigilancia di unundacion debi ne posibilidad cu bandanan pafo di e sistema por trece awacero pisa p’e region.