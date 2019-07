Erik Henriquez (SIWA): “Tecnologia ta e reto mas grandi pa sindicalismo den siglo 21”

Sindicato SIWA ta cumpli 50 aña, pa cual e sindicato kier a gradicio y hontra tur e ex presidente, tur e ex directiva y tambe su miembro y ex miembronan. Sr. Erik Henriquez, lider di sindicato SIWA ta amplia.

SIWA a celebra su hubileo di oro, unda cu a invita ex miembro- y ex presidentenan cu a haci acto di presencia na e celebracion. Pa SIWA, sindicalismo semper tin un ups- and downs. Sindicalismo a cuminsa cu hendenan cu a cuminsa un lucha, cu ta hopi mas duro, cu aworaki. Tabata tin presidentenan di diferente caracter, di un manear mas trankilo y otronan cu caracter mas fuerte.

Un Coby Geerman, cu ta un hende di un caracter mas fuerte y un Heyliger cu tabata hopi mas trankil, pero hopi mas fuerte na otro manera. Pero cu logonan grandi, cu ta 1977 unda e blackout total na Aruba, caminda cu e presidente di e tempo ey, a bay hunto cu’n delegacion Hulanda, y a keda participa den delegacion na Corsou. Awendia no por imagina esaki a pasa.

Tempo di Sr. de Cuba cu a bin cu e lucha, cu tabata kier a move full WEB mand’e pa LAGO, tempo cu e refineria a cera. Semper lo mester gradici tur e miembronan, e CAO cu nan tin, un di e mihonan den e region, cu ta danki na cada un presidente cu a duna cada un un tiki di nan mes, pa awe e trahadonan tin loke nan tin. Sin miembro un sindicato no tin derecho di existencia.

E reto pa sindicato SIWA awendia ta un reto hopi grandi, cu tecnologia. E reto mas grandi pa sindicato ta tecnologia, cu ora cu esaki tuma over, e lo mishi cu trahadonan. E meta principal ta e calidad mester keda bon, tanto di awa como coriente. E prijs semper mester boga pa drecha infrastructura pa tur cos cana manera e mester cana. E pueblo mester boga pa calidad, esey ta primordial pa tin ariba mesa.

Por ultimo, e upgrading di e empleadonan, y e recepnan cu ta den pipeline pa bin, lo tin cu pensa cu ta un adelanto pa e tecnologia. Ta bay e ora for di e sistema bieu cu a cumpli cu Aruba, den e añanan dificil. Esey practicamente split- tube lo pasa pa pasado. Lo keda cu motor, lo mester wak con ta bay carga e. Tambe mester wak con ta carga esaki MEta ta pa niun trahado perde trabou.Si gerencia ta ok cu esaki, tur ta ariba e mesun liña. Sindicato tin hopi reto su dilanti, no ta e pleitamento di cada 3 aña so (pa CAO). Tin mas cos ta bin acerca. Sindicato a yega di sali no solamente pa CAO, pero tambe ora cu conchi wc tabata kibra. E sistema di traha mester keda bon pa e trahadonan. E luga mester ta un luga netchi. Ta trahando hunto cu gerencia, hunto cu su parti y ainda sin conta cu tin caminda pa mehora. Pero tanten cu ta wak cu tin caminda pa mehora, lo sigui traha ariba esey.

