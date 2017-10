Erbudak, ex- directora di Slotervaartziekenhuis den Corte na Amsterdam

AMSTERDAM, Hulanda- Ex directora di Slotervaartziekenhuis di Amsterdam, dia 23 di November lo mester aparece dilanti mesa berde . E ta wordo acusa di estafa.

Ministerio Publico a bisa cu Erbudad di 50 aña ta wordo acusa di malversacion di mas o menos 1.2 miyon euro di e hospital y tambe falsificacion di documento.

Na Maart 2013 Erbudak a wordo retira for di e hospital. Dos aña pasa hues a dicta cu Erbudak lo mester bek paga e suma di 1.7 miyon euro; despues di un paar di luna el a wordo declara bancarota.

E placa no a wordo gasta den e sistema di cuido y esey ta hopi lamentabel”, segun vocero di Minsiterio Publico di Amsterdam.

Desde 2013 Erbudak ta den conflicto cu e hospital. Na 2013 el a wordo retira pa falsificacion pa cual el a cuminsa un caso contra di e hospital. El a exigi un daño y perhuicio y tambe un salario atrasa di 1.9 miyon euro. Esaki a keda rechasa den Corte.

Fuente: http://www.hpdetijd.nl