EPI y Qredits Microfinanciering Nederland (Aruba) ta anuncia programa certificacion BeYourOwnBoss

BeYourOwnBoss (BYOB) ta un programa di certificacion na nivel di MBO diseña specialmente pa yuda e futuro empresario mehora su abilidadnan pa haci negoshi. E ta inclui un proceso di enseñansa digital, den cua e participante ta wordo debidamente instrui y guia door di educadornan profesional y conocedo di e mundo negoshi moderno. Cada participante ta haya un mentor cu lo duna guia pa asina e cursista logra cumpli cu su tareanan y yega na e metanan di aprendizahe di e programa.

Den un esfuerso conhunto, Colegio EPI y Qredits Microfinanciering Nederland (Aruba) a introduci e curso aki na februari di e aña aki caminda un total di 32 cursista ta actualmente den e fase di presenta nan idea pa negoshi (pitch) pa asina nan conclui e curso y ricibi nan certificado. EPI ta contento di informa cu e programa cu e prome grupo tabata un exito rotundo!

Varios interesado no a logra participa na e prome periodo aki di BYOB ya cu e cuponan a yena hopi lihe. Pa atende cu e demanda, e biaha aki Colegio EPI y Qredits Aruba ta ofrece e programa den dos temporada: un Summer program cu ta cuminsa na juli y un Fall program cu ta cuminsa na september. E diferencia entre nan dos ta e duracion di e curso. E Summer program ta dura 2 luna – juli y augustus, mientras cu e Fall program ta tuma 3 ½ luna di tempo di september pa december. E programa ta cubri e mesun materianan, pero e Summer Program lo wordo presenta den un forma mas intensivo, concentra y lihe, mientras cu e Fall Program lo cana na un paso normal.

E Summer Program ta cuminsa cu un encuentro informativo pa tur participante cu a registra y paga nan registracion ariba diabierna 9 di juli y les oficial ariba dialuna dia 12 di juli. Lesnan lo wordo duna ariba dialuna, diaranson y diabierna pa cuatro ora pa dia y lo tin e opcion pa registra pa e grupo di mainta (8:30 a.m.– 12:30 m.) of e grupo di merdia (1:30 p.m. – 5:30 p.m.).

E Fall Program ta poni pa cuminsa sea riba diaranson 1 di september of diahuebs 2 di september, cu e encuentro informativo diabierna 27 di augustus. Mas detayes lo wordo publica den e luna di augustus tocante e rooster di lesnan, pero esakinan normalmente lo wordo duna dos biaha pa siman parti atardi/anochi (5:30 p.m. – 8:00 p.m.).

Lesnan ta wordo facilita na e campus di Colegio EPI den su Open Leer Centrum (OLC). E costo di ful e programa ta Afls. 350,- pa persona cu ta inclui tur material y acceso pa e portal virtual di educacion di BeYourOwnBoss. Na final, e participante lo ricibi un certificado na nivel profesional (MBO) como empresario di futuro cu ta inclui e creacion di su propio portafolio digital de empresario y e diseño di su modelo de negoshi. Esaki lo duna e participante automaticamente un posicion de ventaha na momento cu e dicidi di tuma e siguiente paso cu micro-financiamento hunto cu Qredits Microfinanciering Nederland (Aruba).

No perde e oportunidad aki! Registracion ta online y ta habri caba. E link pa registracion ta accesible via e facebook page di Colegio EPI y Qredits Aruba. Ultimo dia pa registra pa e Summer program ta 7 di juli pa 4or di atardi, y pa e Fall Program 25 di augustus mesun ora. Cuponan pa e curso aki ta limita, y mesora cu nan yena e registracion lo cera.

Participa den educacion pa bida largo door di adkiri habilidadnan di siglo 21 y inverti den bo futuro!

Pa mas informacion bishita Colegio EPI su facebook page of esun di Qredits Aruba, of tuma contacto cu Colegio EPI su Business Center na telefon 525-8742 of via e-mail [email protected]

Comments

comments