OPENBARE AANBESTEDING

De Dienst Publieke Scholen namens de minister van Onderwijs en Sport is voornemens in het openbaar aan te besteden

Het project:

“Schoonmaakdiensten t.b.v. Colegio EPI”

Korte omschrijving van het werk:

Het schoonmaken en schoonhouden van Colegio EPI te Venusstraat 3, Oranjestad.

Het Bestek is vanaf 22 oktober 2025 kosteloos verkrijgbaar bij Dienst Publieke Scholen te Stadionweg 37.

De inlichtingenvergadering wordt gehouden op 30 oktober 2025 om 10.00 uur te Colegio EPI, Venusstraat 3, Vergaderzaal Piso 2 (Stafgebouw).

De openbare aanbesteding vindt plaats op 20 november 2025 om 10:00 uur bij Dienst Publieke Scholen te Stadionweg 37

Op deze aanbesteding is het UAR 1986 van toepassing. De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende documenten overleggen:

1. Bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel van Aruba

(bewijs niet ouder dan 6 maanden).

2. Financieel jaarverslag van de leverancier van de laatst beschikbare twee jaren, opgesteld door

een erkende account of bank.

3. Verklaring van de Ontvanger der Belastingen inzake nakoming fiscale verplichtingen.

4. Andere vereisten zoals vastgelegd in het Bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het Bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier