Erwin Lopez cu ta director di EPB Hato durante un entrevista a duna di conoce riba e prome dia di scol, diaranson tabata un dia pa maestro unda mester a muda algun banda den e parti grandi y chikito y e scol a habri pa muchanan riba un diahuebs 21 di augustus. E muchanan a haya nan rooster y e muchanan nobo mester a mustranan unda pa bay y e trabou grandi cu tin pa e prome dianan di scol ta pa load e programanan digital den nan laptop pasobra scol ta digital y no tin buki y pa cada mucha bo tin cu yena e programa den nan acceso pa cuminsa cu e les normal e siguiente siman.

EPB Hato ta conta rond di 80 docente y e aña aki 650 alumno di cual a baha aña escolar prome tabata 750 alumno por lo menos.

EPB tur su lesnan ta digitalisa

Erwin Lopez a bisa cu nan ta e unico scol na Aruba cu ta ful digitalisa e programanan ta bin di Hulanda y ta sigui e MBO opleiding y VMBO tambe nos ta meet e criterianan y norma Hulandes y esei ta significa cu tur comienso di aña bo tin cu yuda e muchanan load e programanan pa asina cuminsa duna les mas liher posibel, principalmente e muchanan nobo bo tin cu siñannan traha cu e laptop, ta conoci foi basis tin basta mucha no a sa di traha cu laptop y e prome siman tin cu guianan con pa traha cu e sistema completo.

Un laptop chromebooks ta suficiente pa e muchanan haya les

A puntra sr Erwin Lopez si scol ta obliga muchanan laptop specifico si mira awendia cos a bira caro y mas grandi bo kier e laptop e prijs ta mas caro, sr Lopez a bisa door cu EPB Hato ta traha Online den cloud tur e muchanan tin e aseso na word y otro programanan cu nos ta paga pa nan y esei ta significa cu bo no mester un laptop mucho pisa grandi den espacio di memoria cu un chromebooks mes ta suficientenan, si bay den e opleiding di informatica cu ta na San Nicolas eynan si bo mester un laptop mas grandi den espacio y memoria di speed.

EPB ta esun di mas barata no ta cobra pa Airco geld te ainda

Ta berdad cu tur mayor tin cu cumpra un laptop pa nan yiu ora di bay digital. Pa bisa berdad nos scol ta esun di mas barata sr Lopez a bisa, e schoolgeld ta 280 florin ta inclui tur cos, programa etc e unico cos cu e mucha mester bin cune ta uniform, laptop, y wak bo ta presente. Tur local tin airco tin cierto werkplaats no tin airco manera automonteur, local di gas etc. Te ainda EPB Hato no ta cobra pa Airco Geld cu ta haci e scol mas barata. Tin un par di aña a pidi mayornan contribucion di 140 florin pa cubri gastonan digital cu a subi enormemente y tin licencianan cu ta riba 600 euro pa aña, pero scol ta caro.

Un ehempel cu EPB ta paga casi 800.000 florin na coriente pa aña y esei ta hopi mes.