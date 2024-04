Durante su bishita na Hulanda na Maart ultimo, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a wordo entrevista pa e revista reconoci na Hulanda “Diplomat Affairs Magazine – in touch with the Dutch” cu ta celebrando nan di 10 aniversario. Durante e entrevista, Prome Minister a duna splicacion amplio riba varios tema importante pa pais Aruba.



Crecemento EconomicoProme Minister a splica cu Aruba su aliado y socionan ta referi na Aruba como un nacion orguyoso. E isla ta goza di un clima fantastico, hendenan amabel, y playanan bunita, cu ta e factornan prinicpal pa atrae mas y mas turista. Tambe el a indica cu mientras cu turistanan ta goza di e hospitalidad y beyeza natural di e isla, nos como ciudadano ta orguyoso di e resiliencia di nos hendenan y nan abilidad pa resolve tur problema. Despues cu a cera e refineria, Aruba a cuminsa inverti den infrastructura, accomodacion, y cursonan di hospitalidad, combirtiendo Aruba asina den e destinacion vacacional mas faborito pa e turistanan. Awe Aruba su pilar economico ta turismo cu ta creciendo dia y dia mas.

E necesidad pa Diversificacion di Economia despues di Pandemia

Mirando cu Aruba ta e isla mas afecta durante e pandemia di Covid-19, a mira e necesidad di cuminsa traha riba diversificacion di economia. Aruba a identifica 6 sector pa inversion, cual ta agricultura, economia circular, industrianan creativo, conocemento economico, logistica y “niche tourism”. Prome Minister a indica cu apesar di e retonan cu e pandemia global a trece cu ne, Aruba a mira un crecemento remarkabel den e GDP di 27.6% na 2021, cu a sigui crece den 2022 y 2023. E ta di suma importancia pa Aruba enfoca riba e diversificacion economico, y maneho financiero responsabel pa sigura e crecemento continuo di e GDP.

E Crecemento den Turismo despues di e Pandemia y e Resiliencia di Pais Aruba

E crecemento turistico di pais Aruba ta remarcabel. Durante aña Aruba ricibi 1.24 miyon di turista, mustrando asina un crecemento di mas cu 11% compara cu prome cu pandemia. E mercado Mericano ta hunga un rol grandi den e crecemento aki, hunto cu e mercado Latino cu tambe a crece debi na aereolinianan nobo, y e cooperacion di e partners latino. Turismo Crucero tambe a mira un crecemento, reafirmando asina cu Aruba ta un destinacion atractivo pa e mercado crucero.

Aruba como Centro di Inversion

Prome Minister a indica cu e meta di pais Aruba, ta pa bira un destinacion lider den inversion den Caribe, atraendo inversionistanan di den region, y den Reino Hulandes. Un di e strategianan cu a uza pa logra esaki, ta e Aruba Investment Summit (AIS24), cu Aruba a organisa na Den Haag, Hulanda. E iniciativa aki a conta cu colaboracion di Ministerio di Economia, Comunicacion, y Desaroyo Sostenibel, tambe di Deparatmento di Asuntonan Economico y Industria di Aruba, Aruba Investment Agency, Kamer van Koophandel, y VNO Aruba. AIS24 a ofrece un plataforma na unda participantenan por a explora oportunidad di inversion, y posibilidad di un “partnership”.

Maneho Financiero Responsabel y Reconocemento internacional

Aruba a sa di logra un progreso remarkabel den e ultimo añanan, demostrando asina e compromiso di un gobernacion diligente y practicanan fiscal transparente, dunando prioridad na mantene na nivel internacional y cumplimento tecnico cu e ‘Financial Action Task Force (FATF). Aruba su dedicacion pa mantene e standardnan internacional a wordo demostra den e ultimo evaluacion di “Caribbean Financial Task Force (CAFT). Esakinan sigur ta logronan financiero grandi pa Aruba y muestra di tin un maneho financiero responsabel.

Colaboracion Multilateral pa Solucionnan Innovativo y Sostenibel

Colaboracion multilateral ta importante pa por adresa e retonan global manera cambio climatico, y pa logra metanan colectivo manera desaroyo economico y sostenibilidad. Como isla chikito, Aruba ta vulnerabel na cambio di clima. E ocurencianan aki por afecta medionan di bida, infrastructura y ecosistema di e isla. Tambe mirando cu Aruba ta limita riba su recirsonan natural y ta depende di importacion di producto, esaki por afecta prijsnan, afectando asina turismo y comercio. Pa loke ta cambio climatico, Aruba ta alinea cu iniciativanan global partcipando asina na e diferente conferencianan di clima den region. Tambe Aruba a ahusta su ‘National Energy Policy” , enfocando riba energia renobabel.

Prome Minister ta sumamente satisfecho cu e resultado di suentrevista den e prestigioso revista aki, dunando asina un bista completo riba tur e desaroyonan andando, y e iniciativanan cu Aruba a bin ta eherciendo.