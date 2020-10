Entrevista cu graduado di IPA, Nicole Villada den cuadro di ‘Get to know IPA’

Ora mucha ta desaroya e ta depende di tur informacion cu e ta persibi y procesa di su ambiente. Esaki e ta haci den un forma explorativo door di mishi, hole, purba, mira y scucha. Pa medio di esaki e por duna nificacion na tur informacion cu el a adkeri. Na scol, varios maestro ta uza material visual y medio di siña pa sostene nan les. Un di e maestronan aki ta Nicole Villada. Juf Nicole ta maestro di klas 1 na St. Franciscus College y ta graduado di e estudio pa Maestro di Enseñansa Primario di aña 2017.

Segun juf Nicole, material visual y medio di siña ta e elementonan clave pa duna les. “E ta respresenta un sosten masha grandi pa e alumno durante e proceso educativo. No solamente bo ta haci bo les mas atractivo, pero tambe bo ta traha riba su conocemento cognitivo, social emocional, auditivo y motorico y awor den tempo moderno, tambe riba e parti tecnologico.” Banda di esaki juf Nicole ta splica cu material visual y medio di siña den les, ta fortalece e comunicacion entre e maestro y su muchanan. “Ora bo ta crea un clima pedagogico sigur den bo klas, bo ta traha riba e comunicacion den klas. Un mucha cu sa cu e les ta bay ta divertido, lo tin un actitud di kier siña y lo participa activamente”. Segun juf Nicole, di e forma aki e mucha lo tin amor pa siñamento enbes di sinti cu e ta obliga pa siña. Un maestro por ripara esaki na e motivacion di su klas.

Cada maestro tin su propio estilo di implementa material visual y medio di siña den les. Juf Nicole ta comparti algun ehempel di material visual cu e ta uza cu su klas durante diferente actividad riba rooster: “Semper mi ta mara mi material na e tema cu nos ta trata y ta haci uzo di elemento cu e alumnonan por ta interesa den dje actualmente. Por ehempel ora di siña un palabra mi ta laga nan trece e obheto for di cas of un potret di dje. Un otro ehempel ta ora di siña e alumnonan nificacion di e palabra ingrediente. Mi ta traha cuki of pizza cu nan den klas. Tambe mi ta uza e programa IPEVO. Esaki ta un real live camara cu mi ta pone riba mi lessenaar. Tur locual mi pone bou di dje e muchanan por wak riba smart TV. E ta practico pa ora di traha den buki di tarea, e muchanan sa precies unda nos ta. Ora di haci experimento tambe mi ta pone e IPEVO pa evita cu tur mucha mester bin dilanti pa wak e experimento”. Como tip pa esnan cu no tin e programa IPEVO, juf Nicole ta bisa cu bo por ‘share screen’ bo telefon cu e smart TV y uza e camara di e telefon p’asina logra e mesun resultado.

Mirando cu un conseho por tin balor significante pa un otro persona, juf Nicole ta termina compartiendo e siguiente mensahe pa studiante actual y futuro studiante di IPA. “Ta importante pa bo tin meta tras di bo material y bon planificacion. No ta pasobra bo tin material bunita pa ora di duna bo les, kiermen cu ta un material cu lo duna bon resultado. Bo material mester tin meta mara na dje. Tambe bo material mester por aporta na contenido di bo les, na meta di bo les of na su evaluacion. Tur recurso didactico cu un maestro uza ta un plus punt pa su les. Ta uza esaki sea pa sostene e les of pa evalua e proceso educativo.

IPA ta invita comunidad di Aruba, specialmente tur studiante di havo, vwo y mbo nivel 4, maestro y tur otro persona interesay, pa cuminsa un estudio of curso na IPA pa ‘like’ e page di Facebook Instituto Pedagogico Arubano, p’asina keda na altura di tur informacion di ‘Get to know IPA’.

Pa mas informacion por bishita nos website www.ipaaruba.com of pagina di Facebook ‘Instituto Pedagogico Arubano’ y si ainda tin cualkier pregunta, por tuma contacto cu Studenten Services na 5243100.

Comments

comments