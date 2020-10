Entrevista cu graduado di IPA, Jade Padron Faneites den cuadro di ‘Get to know IPA’

Desde IPA su inicio te cu awor, e instituto a conoce varios graduado cu a termina un of mas estudio cu exito y cu awo ta maestro competente y ehemplar den nos comunidad. Un di nos graduadonan ta Jade Padron Faneites. Juf Jade ta maestro na Colegio Conrado Coronel y ta graduado di e estudio pa maestro di Enseñansa Primario di aña 2009 y ta un recien graduado di e estudio Master Educational Needs.

Nos ta den un era di cambio, discubrimento y adaptacion continuo”. Esaki ta expresion di juf Jade. Den e entrevista aki e maestro ta conta pakico ta importante pa un maestro keda desaroya su mes profesionalmente:

“Educacion ta dinamico y constantemente den cambio. Den e ultimo decadanan hopi cambio a tuma luga tanto riba e parti teorico como e parti practico di educacion. A discubri y formalisa diferente estudio y teoria cu por uza den practica. Nos tin mas conocemento cu por implementa den klas.”

Banda di tur e diferente teorianan y estudionan cu tin actualmente, tin otro factor cu ta influencia educacion. Pa juf Jade esnan cu tin mas influencia ta tecnologia y sociedad. Segun juf Jade tecnologia actualmente ta hunga un rol importante den e cambionan di forma di duna les y comunica cu e muchanan. E forma di duna les di aña pasa no ta e mesun forma di awendia. E medio- y plataformanan ta mucho mas varia y amplio. Y esaki na su turno ta influencia nos muchanan. E muchanan cu nos tin den klas awendia ta mucha cu a nace den e era digital, cu na su turno ta exigi otro habilidad di e maestro. Juf Jade ta opina cu e muchanan aki mester di un maestro dinamico, activo y actual. Un maestro cu tin e balans entre tecnologia y conocemento teorico.

Un otro factor importante den educacion ta nos sociedad, segun juf Jade. “Mi ta consciente cu sociedad awendia ta pasa den cambio y tin diferente necesidad, pa cual motibo e maestro mester ahusta su forma di duna les. E maestro mester adapta na e muchanan y esaki ta posibel door di unifica e informacion obtenibel cu conocemento propio. P’asina por logra resultadonan satisfactorio pa e alumnonan.”

Un otro factor cu juf Jade a menciona ta cu actualmente nos no ta papia solamente di IQ, pero tambe di EQ y di inteligencia multipel: “E maestro mester prepara e alumno cu habilidad teorico y practico. Scol, encarga cu educacion completo, mester prepara e muchanan pa den futuro nan por enfrenta y compronde tur problema actual for di un perspectiva obhetivo, implementando competencia adkiri den un comunidad dinamico. E maestro mester sa e importancia di cada un di e aspectonan aki, pa por crea e diferencia den e mucha. Nos ta den un era di cambio, discubrimento y adaptacion continuo. E unico forma di ta actualisa cu tur esaki, ta door di studia y profesionalisa cada bes mas.”

Por ultimo juf Jade ta termina su entrevista cu e quote di John Cotton Dana cu ta bisa: “Si te atreves a enseñar no dejes de aprender.”

IPA ta duna recapacitacion y profesionalisacion pa medio di departamento CDPC. CDPC ta para pa Centro pa Desaroyo Profesional Continuo. E departamento aki ta encarga cu enseñansa pa tur maestro y docente, cuminsando di scol preparatorio te cu scol superior.

Den cuadro di e asina yama ‘Get to know IPA’, e instituto lo tene un live session di CDPC dia 12 di november pa 6or di atardi riba e pagina di Facebook Instituto Pedagogico Arubano. Durante e live session lo splica, entre otro, kico ta CDPC y lo trata e cursonan di recapacitacion cu CDPC ta ofrece durante aña academico 2020-2021 y e procedura pa inscribi.

IPA ta invita tur maestro, scol y directiva pa ‘like’ e pagina di Facebook Instituto Pedagogico Arubano, p’asina keda na altura di tur informacion di ‘Get to know IPA’.

Pa mas informacion tambe por bishita nos website www.ipaaruba.com y si ainda bo tin cualkier pregunta, por tuma contacto cu Studenten Services na 5243100.

