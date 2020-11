Entrevista cu graduado di IPA, Henryène Abdul den cuadro di ‘Get to know IPA’

Clima pedagogico ta un relacion cu bo ta crea cu bo muchanan den klas, ta e amistad entre nan, ta familiarismo entre nan y e maestro. Tambe e ta e ambiente di sinti dushi den klas, sinti stima y sinti cu bo pertenece na e totalidad. Crea un clima pedagogico sigur pa e muchanan ta un parti hopi importante pa e aña escolar por ta uno exitoso. Bo ta wak e principalmente como algo hopi global pero ta algo cu nos ta bezig cu ne tur dia.

Awe den nos entrevista nos ta introduci juf Henryène Abdul cu a papia tocante clima pedagogico, cu ta un di e elementonan importante y indispensabel pa un bon proceso di siñamento na scol. Juf Henryène ta maestro di klas 3 na Colegio Cristo Rey y ta graduado di e estudio pa Maestro di Enseñansa Primario di aña 2017.

Na un manera hopi elocuente Juf Henryène ta amplia di e siguiente manera:

“Mi ta traha riba un clima pedagogico door di, por ehempel, papia hopi cu mi muchanan. Comunicacion ta un parti hopi importante pa nos compronde otro y siña di otro.”

Pa sostene e clima pedagogico juf Henryène ta busca tema inspirativo y asina mantene e ambiente den e klas positivo. Juf Henryène ta bisa cu e ta busca un tema pa cada aña escolar, pa motiva e muchanan pa trata otro bon. “Por ehempel aña pasa mi a uza e tema: ‘throw kindness around like confetti’. E aña aki mi ta uza ‘lets root for each other and watch each other grow’. Cu e temanan aki mi ta recorda e muchanan kico ami ta spera di nan y nan tambe por wak kico nan por spera di mi, ya cu mi tambe mester duna nan bon ehempel.” Como educado, un maestro ta modelo di comportacion pa un mucha. Juf Henryène ta continua bisando: “Mi ta purba di ta un ehempel door di mustra nan cu ami tambe debe nan respet. Esaki mi ta haci door di bisa sorry, porfabor, danki etc.”

Un di e maneranan cu juf Henryène ta stimula un bon comportacion den su klas ta por medio di e ‘kindness pot’. Juf Henryène ta comenta: “ora un mucha haci algo bon nan por skirbi riba papel nomber di e mucha y loke el a haci y asina vota p’e. Diabierna mi ta scoge e mucha di mas cariñoso di siman y e ta haya un carchi di celebracion.”

Clima pedagogico tambe ta concerni momentonan di desafio. Juf Henryène ta specifica: “Si tin problema den klas, cu no por falta, mi ta discuti cu e klas completo. Mi ta purba laga nan mes bin cu solucion. Loke mi ta recorda nan tambe ta cu no ta tur hende mester ta bo amigo, pero nos tur mester trata otro cu respet.”

IPA ta invita comunidad di Aruba, specialmente tur studiante di havo, vwo y mbo nivel 4, maestro y tur otro persona interesa pa cuminsa un estudio of curso, pa participa na su actividad informativo ‘Get to know IPA’. E actividad aki lo tuma luga riba e pagina di Facebook Instituto Pedagogico Arubano durante e periodo di 2 pa 12 di november 2020 y ta consisti di video di diferente estudio y curso, cu IPA lo ofrece durante aña academico 2021-2022.

Dia 5 di november lo elabora riba e estudio pa maestro di Enseñansa Primario. Dia 9 di november lo trata e curso Pedagogico Didactico y dia 12 di november lo enfoca riba Centro pa Desaroyo Profesional Continuo y e estudio Master of Science in Education.

Pa mas informacion por bishita nos website www.ipaaruba.com of pagina di Facebook ‘Instituto Pedagogico Arubano’ y si ainda tin cualkier pregunta, por tuma contacto cu Studenten Services na 5243100.

